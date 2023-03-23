ДТП за участю нардепа Володимира Гевка: з'явилися нові деталі

Загиблий у ДТП, за участю народного депутата від партії «Слуга народу» Володимира Гевка, Євген йшов провідати онуків

З'явилися нові деталі навколо скандального ДТП за участі нардепа Володимира Гевка.

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Дорожньо-транспортна пригода за участю народного депутата України від партії «Слуга народу» і по сумісництву керівника Тернопільської парторганізації трапилася на трасі «Тернопіль – Львів – Рава-Руська» у селищі Золочівського району Львівської області у ввечері 19 березня. Внаслідок цього є загиблий.

За словами мешканців селища, загиблого звали Євгеном Григоровичем. Йому було 72 роки. Дідусь, припускають місцеві, йшов провідати внуків – дітей сина, який зараз служить. Загинув, кажуть, буквально метрів за 50 від синового дому.

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«Я на власні очі всього не бачила, але люди кажуть, що швидкість була великою», – розповідає Леся Олексів.

«Інтенсивність руху і транспортний потік чималий, це ж траса Тернопіль-Львів. На цій дорозі тротуар є лише з однієї сторони, з того ж боку є освітлення, з іншого ні. Саме по неосвітленій частині йшов Євген Григорович. Чи узбіччям, чи проїжджою частиною – деталі встановлюватиме слідство», – додала мешканка селища.

У селі підтверджують, що на даній ділянці дороги часто трапляються смертельні аварії.

Як раніше повідомлялося, родичі загиблого стверджували, що автомобіль, за кермом якого, перебував Володимир Гевко рухався із значним перевищенням швидкості на відповідній ділянці дороги, однак ні правоохронці, що прибули на місце пригоди, ні сам нардеп про це не повідомляли.