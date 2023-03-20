Смертельна ДТП з нардепом від «слуг»: родичі загиблого розповіли нові деталі

Автомобіль, за кермом якого перебував народний депутат Гевко, збив пішохода

Офіційно ані депутат, ні правоохоронці про швидкість, з якому рухалася автівка, не інформували

Родичі чоловіка, який загинув в ДТП на Львівщині за участю народного депутата Володимира Гевка, голови Тернопільської обласної організації партії «Слуга народу», розповіли нові деталі аварії. Родичка померлого припустила, що нардеп міг рухатися із перевищенням швидкості, пише ТСН.

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«Є підстави вважати, що швидкість була великою. Машину побило аж радіатор потік», – зазначила жінка.

Офіційно ані депутат, ні правоохоронці про швидкість, з якому рухалася автівка, не інформували. «Наскільки мені зрозуміло, під час ДТП депутат протягнув його (загиблого – УНІАН) близько 50 метрів. Взуття було в одній стороні, труп на пішоході. Кросівки були справа, труп зліва, на великій відстані», – розповіла жінка.

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Родичка загиблого також зазначила, що труп правоохоронці не забирали 5,5 годин.

«ДТП сталась в 19.30, труп лежав до першої години ночі, поки приїхали судмедексперти і всі-всі. Коли ми стояли біля померлого, депутат висловив свої співчуття. Почекаємо, яку інформацію висвітлять офіційно», – додала родичка жертви.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у неділю, 19 березня, сталася автомобільна аварія за участю народного депутата від партії «Слуга народу» Володимира Гевко. Внаслідок ДТП померла людина.

Пізніше у ДБР повідомили, що аварія сталась на автодорозі сполученням «Тернопіль – Львів – Рава-Руська» у селищі Золочівського району Львівської області. Автомобіль, за кермом якого перебував народний депутат, збив пішохода.