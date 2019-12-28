Дуда відмовився коментувати скандальні заяви Путіна про Польщу



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Анджей Дуда не бачить необхідності реагувати на висловлювання президента РФ

Варшава розцінює висловлювання Путіна як реакцію на зовнішню політику Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда відмовився коментувати заяви президента Росії Володимира Путіна на адресу Польщі, оскільки в цьому немає необхідності.

Про це заявив речник польського президента, повідомляє «Польське радіо».

За його словами, Варшава розцінює висловлювання Путіна як реакцію на зовнішню політику Польщі.

«По-перше, в Польщі знаходяться американські війська. По-друге, польська армія модернізується. По-третє, в Польщі обговорюється питання енергетичної безпеки, тому що енергетика була дуже сильним знаряддям в руках Росії. Але зараз ми рухаємося вперед в питаннях енергетичної безпеки. Це бачить влада Росії», — заявив представник Дуди.

Напередодні МЗС Польщі викликало на килим посла РФ через скандальні заяви Путіна.

Нагадаємо, Путін нещодавно назвав «сволотою і антисемітською свинею» посла Польщі в нацистській Німеччині Юзефа Липського, який підтримував ідею Адольфа Гітлера вислати польських євреїв в Африку.

Також Путін під час великої пресконференції 19 грудня заявив, що СРСР не окуповував Польщу у вересні 1939 року, а просто ввів туди свої війська, оскільки країна була дезінтегрована, влада країни вже не контролювала ситуацію, перебуваючи поблизу польсько-румунського кордону. Президент РФ зазначив, що Польща раніше сама була агресором, захопивши восени 1938 року Заольську область Чехословаччини.

У МЗС Польщі назвали слова Путіна «пропагандою епохи сталінського тоталітаризму».