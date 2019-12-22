У Польщі відреагували на слова Путіна про Другу світову війну



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Шляхом для польсько-російського примирення є відновлення роботи польсько-російської Групи із складних питань, яка вже має свої досягнення, зокрема з періоду Другої світової війни

Польща у міжвоєнний період вела політику рівноваги між Німеччиною і СРСР і мала з цими країнами підписані в 1934 році угоди про ненапад – МЗС Польщі

Слова президента Росії Володимира Путіна про те, що Друга світова війна розпочалася не в результаті пакту Молотова-Ріббентропа, а Мюнхенської змови 1938 року, де Польща також була агресором проти Чехословаччини, фальшують реальність і є «пропагандою епохи сталінського тоталітаризму».

Про це йдеться в офіційній заяві МЗС Польщі.

«Із занепокоєнням і недовірою ми сприйняли висловлювання представників влади Російської Федерації, зокрема президента Володимира Путіна, що стосуються генези і перебігу Другої світової війни, які представляють фальшивий образ подій. Вони нагадують пропагандистські наративи епохи сталінського тоталітаризму, які засудив навіть радянський лідер Микита Хрущов»,- йдеться в заяві МЗС РП.

Польське зовнішньополітичне відомство нагадало, що Польща у міжвоєнний період вела політику рівноваги між Німеччиною і СРСР і мала з цими країнами підписані в 1934 році угоди про ненапад. Наголошується, що у квітні 1939 року Гітлер анулював угоду про ненапад з Польщею, а вже в серпні був підписаний пакт Молотова-Ріббентропа, який поділив Польщу на німецьку і радянську сфери впливу. 1 вересня Німеччина напала на Польщу, а 17 вересня до неї приєднався СРСР, який напав на Польщу зі сходу, попри те, що польська армія боролася на заході з гітлерівською Німеччиною, а уряд країни перебував на території країни. Згодом, 23 вересня, між СРСР та Німеччиною був підписаний договір про кордони та дружбу, який санкціонував поділ Польщі між двома агресорами. Під окупацією СРСР опинилося 52% території РП з 13 млн населення, які потім зазнали масових репресій. Зокрема, упродовж 1939-1941 було арештовано принаймні 107 тис. осіб, депортовано до СРСР 380 тис. громадян РП, а майже всіх з понад 22 тис. польських офіцерів, які потрапили в полон, весною 1940 року було розстріляно у Катині та кількох інших місцях. Як зазначило МЗС РП, підступними діями радянської репресивної машини був арешт віцепрем’єра Польщі та 15 інших представників польської влади, яких було засуджено і більшість з яких загинули у радянських в’язницях. Загалом, радянські репресії в 1939-1944 роках стосувалися понад пів мільйона поляків.

У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що шляхом для польсько-російського примирення є відновлення роботи польсько-російської Групи із складних питань, яка вже має свої досягнення, зокрема з періоду Другої світової війни.

«Слова президента Росії є запереченням спільної роботи польських та російських експертів, а також доробку його попередників – Михайла Горбачова та Бориса Єльцина, які попри складнощі, намагалися шукати шляхи правди і примирення в польсько-російських відносинах. Ретельний і критичний погляд на історію замість ведення пропаганди дозволив би вшанувати пам’ять мільйонів жертв сталінських репресій, зокрема й з російської сторони»,- наголошується в заяві.

Нагадаємо, Путін під час великої прес-конференції 19 грудня заявив, що СРСР не окуповував Польщу у вересні 1939 року, а просто ввів туди свої війська, оскільки країна була дезінтегрована, влада країни вже не контролювала ситуацію, перебуваючи поблизу польсько-румунського кордону. Президент РФ зазначив, що Польща раніше сама була агресором, захопивши восени 1938 року Заольську область Чехословаччини.

Пристайко різко відреагував на нещодавні заяви Путіна щодо «споконвічно російської території».

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