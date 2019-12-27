Херсонські депутати відповіли Путіну: споконвічні російські території — це болота під Москвою



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Нещодавно президент країни-агресора заявив, що південь України і Причорномор’я зокрема — це «споконвічно російські території»

«Причорномор’я настільки прекрасне і далеке від московських болот, що мені важко уявити собі, як Путіну могло спасти на думку, що Росія має до нас якийсь стосунок», - йдеться у заяві

Мер Херсона та депутати міськради відповіли президенту Росії Володимиру Путіну на закиди про те, що південь України і Причорномор’я зокрема — це «споконвічно російські території».

Про це повідомляє пресслужба міськради.

«Мені здається, ми маємо нагадати Путіну і всім його прибічникам, що споконвічні російські території — це болота під Москвою. Все інше — це території, якими московити заволоділи завдячуючи власній тваринній жорстокості і підступності», — сказав мер Херсона Володимир Ніколаєнко.

За його словами, «Росія — це смерть».

«Росія — це смерть. Неважливо куди вона приходить — в Сибір, на Урал, в Україну чи в Сирію. Росія — це завжди смерть, приниження, голод, сморід, невігластво і страждання», — сказав він.

У мерії заявили, що складно уявити, як Путіну прийшла в голову думка про те, що Росія має відношення до Півдня України.

«Причорномор’я настільки прекрасне і далеке від московських болот, що мені важко уявити собі, як Путіну могло спасти на думку, що Росія має до нас якийсь стосунок. Південь України — етнічно, ментально географічно, культурно український. Завжди був українським і завжди буде. Буде українським тоді, коли Росії вже не буде», — сказано в заяві.

Як повідомлялося, президент РФ Володимир Путін під час своєї щорічної пресконференції заявив, що «під час створення Радянського Союзу споконвічно російські території, які до України взагалі не мали жодного відношення, усе Причорномор’я, західні землі російські були передані Україні з дивним формулюванням: «для підвищення процентного співвідношення пролетаріату в Україні», тому що Україна була сільською територією». Путін також назвав «рішення Леніна» про створення СРСР «дивним» і пообіцяв «розібратися».

МЗС РФ зі свого боку розкритикувало конституційні поправки при продовженні Верховною Радою дії закону України про особливий порядок самоврядування зразка 2014 року як такі, які не можуть вважатися виконанням Мінських угод 2015 року.

Як повідомлялося, Турчинов нагадав Путіну про «ісконно руські болота, які можуть вміститися в одну Московську область».

Нагадаємо, партія «Європейська солідарність» закликала Зеленського дати свою оцінку заявам Путіна про «російську територію» України.