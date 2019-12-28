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    У світі

    МЗС Польщі викликало на килим посла РФ через скандальні заяви Путіна

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    Володимир Путін нещодавно назвав &laquo;сволотою і антисемітською свинею&raquo; посла Польщі в нацистській Німеччині Юзефа Липського - МЗС Польщі викликало на килим посла РФ через скандальні заяви Путіна
    Володимир Путін нещодавно назвав «сволотою і антисемітською свинею» посла Польщі в нацистській Німеччині Юзефа Липського

    Варшава висловила протест російській стороні

    Російського посла у Варшаві Сергія Андрєєва викликали в МЗС Польщі після різких висловлювань президента РФ Володимира Путіна про главу польської дипмісії в нацистській Німеччині.

    Про це Андрєєв заявив в коментарі «РИА Новости».

    «Мене запросили в МЗС Польщі. Я розмовляв з директором східного департаменту... Йшлося про виступ президента Росії Володимира Путіна спочатку на саміті СНД, потім на колегії міноборони. Ми нікому не дозволимо читати нам нотації. Нам є що сказати, і на тему історичної політики в тому числі», -сказав російський посол..

    За його словами, бесіда була «жорсткою, але цілком коректною»

    Нагадаємо, Путін нещодавно назвав «сволотою і антисемітською свинею» посла Польщі в нацистській Німеччині Юзефа Липського, який підтримував ідею Адольфа Гітлера вислати польських євреїв в Африку.

    Також Путін під час великої пресконференції 19 грудня заявив, що СРСР не окуповував Польщу у вересні 1939 року, а просто ввів туди свої війська, оскільки країна була дезінтегрована, влада країни вже не контролювала ситуацію, перебуваючи поблизу польсько-румунського кордону. Президент РФ зазначив, що Польща раніше сама була агресором, захопивши восени 1938 року Заольську область Чехословаччини.

    У МЗС Польщі назвали слова Путіна «пропагандою епохи сталінського тоталітаризму».

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