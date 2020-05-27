Джоан Роулінг почала публікувати нову книгу онлайн



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За словами Джоан Роулінг, повість «Ікабог» (The Ickabog) не має відношення до саги про Гаррі Поттера

Роулінг буде публікувати по кілька глав з книги з 26 травня по 10 липня на спеціальному сайті

Британська письменниця Джоан Роулінг, авторка саги про Гаррі Поттера, почала публікувати в інтернеті глави зі своєї нової повісті для дітей.

Про це вона повідомила у Twitter.

За словами Роулінг, повість «Ікабог» (The Ickabog) не відноситься до всесвіту Гаррі Поттера. Ідея для цієї книги прийшла в голову письменниці під час роботи над поттеріаною, однак понад 10 років твір залишався «на горищі».

Близько двох тижнів тому вона вирішила безкоштовно опублікувати повість для дітей, які перебувають на самоізоляції під час пандемії коронавірусу.

Роулінг буде публікувати по кілька глав з неї з 26 травня по 10 липня на спеціальному сайті.

«У листопаді 2020 року «Ікабог» буде опублікований англійською мовою в друкованому та електронному форматах, а також у вигляді аудіокнижки. Після цього повість вийде іншими мовами», - написала Роулінг.

Письменниця пообіцяла перевести весь свій гонорар від книги на допомогу людям, які постраждали від коронавірусу.

Раніше в травні Джоан Роулінг пожертвувала 1 млн фунтів на допомогу людям, які страждають через спалах Covid-19.

До слова, напередодні ввечері помер видатний український поет та перекладач Мойсей Фішбейн