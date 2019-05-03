Екс-мер Лондона Джонсон сходив на виборах, яких не було



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Колишній мер Лондона Борис Джонсон

Користувачі соцмереж одразу ж написали політику: «Борис, у твоєму районі виборів немає»

Колишній міністр закордонних справ Великої Британії та екс-мер Лондона Борис Джонсон написав у своєму Twitter, що 2 травня сходив на місцеві вибори. Але в його районі вибори не проходили.

Про це повідомляє BBC.

У четвер місцеві вибори відбулися в Англії та Північній Ірландії. Джонсон є депутатом від лондонського округу Аксбрідж і Південний Райсліп, де офіційно проживає, але в цьому районі виборів не було.

«Щойно проголосував за Консервативну партію на місцевих виборах. І ви обов'язково проголосуйте! У вас дві години, щоб піти і проголосувати!», - написав Джонсон у своєму Twitter.

Користувачі одразу ж написали політику: «Борис, у твоєму районі виборів немає». Джонсон швидко видалив свій твіт, але пояснень від депутата досі немає.

Оглядач газети Times Генрі Зеффман припустив, що Джонсон міг проголосувати в графстві Оксфордшир, де в нього є будинок. На запитання, чому він тоді не пояснив це, журналіст відповів, що можливо політик не хоче зізнаватися в тому, що не проживає в окрузі, від якого він став депутатом.