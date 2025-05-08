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Ексмер Черкас, який втік до РФ, зробив курйозну заяву про «верхівки пасок»

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Ексмер Черкас, який втік до РФ, зробив курйозну заяву про «верхівки пасок»
Олійник підіграв російській пропаганді
фото: скриншот відео

Олійник заявив, нібито в Україні більше не продаються паски у повному обсязі

Колишній мер Черкас Володимир Олійник з’явився на російських телеканалах і «відреагував» на цьогорічний Великодній тренд у магазинах: верхівки пасок. Як передає «Главком», про це стало відомо із уривку з пропагандистського шоу. 

Олійник заявив, ніби в Україні більше не продаються паски у повному обсязі. Натомість у магазинах буцімто можна знайти лише її верхівку.

На його думку, це все ознака того, що в Україні «важке становище», а «люди бідні».

Олійник Володимир – український проросійський політик, колишній народний депутат України, член фракції Партії регіонів (з грудня 2012). За освітою юрист; кандидат історичних наук. Колишній міський голова міста Черкаси. Співавтор законів про диктатуру. Станом на грудень 2015 року переховується в Москві. Один з організаторів антиукраїнського «Комітету спасіння України».

З 20 січня 2022 року перебуває під санкціями Міністерства фінансів США. Внесений до бази Центру «Миротворець» як зрадник батьківщини та агент російських спецслужб.

Нагадаємо, напередодні Пасхальних свят у супермаркетах України з'явився незвичний продукт – верхівки пасок. Ця новинка викликала неабиякий резонанс серед українців, ставши предметом обговорення у соціальних мережах та у релігійних колах. Традиційний святковий пасхальний хліб, який символізує початок нового життя і є важливою частиною Великоднього кошика, тепер отримав своє альтернативне продовження. Однак чи відповідає це нововведення духу свята? Про це розповідає «Главком». 

Верхівки пасок – це своєрідна альтернатива, яку пропонують супермаркети як зручну і бюджетну заміну повноцінним паскам. Вони мають ту ж форму і глазурований верх, як класична паска, але без основної частини. Деякі покупці вважають це зручним варіантом для тих, хто не хоче витрачати час на випікання або купівлю цілого виробу, але бажає символічно долучитися до святкових традицій.

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Теги: пропаганда пропагандист

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