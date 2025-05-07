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МОК відмовив в акредитації на Олімпійські ігри російським пропагандистам

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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МОК відмовив в акредитації на Олімпійські ігри російським пропагандистам
У пропагандистів з РФ можуть виникнути проблеми з потраплянням на Олімпіаду
фото: Reuters

Наступні зимові Олімпійські ігри пройдуть з 6 по 22 лютого 2026 року в Італії

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відмовив в акредитації на Олімпійські ігри 2026 російським пропагандистам. Про це повідомляє «Главком».

Наступні зимові Олімпійські ігри пройдуть з 6 по 22 лютого 2026 року в Італії.

«Дякую вам за ваш запит щодо акредитації преси на зимові Олімпійські ігри 2026 року. На додаток до нашого попереднього повідомлення, ми хотіли б повідомити, що на даному етапі ми вирішили підтвердити акредитацію преси тільки для організацій з Росії, які спеціалізуються виключно на висвітленні спортивних подій. Однак, будь ласка, зверніть увагу, що ми помістимо ваш запит до списку очікування та переглянемо ситуацію восени цього року», – повідомили у пресслужбі МОК російським пропагандистам з ТАСС.

На Олімпіаді-2028 році кількість спортсменок уперше в історії перевищить кількість спортсменів. Також в оновленій програмі з'явиться шість нових змішаних дисциплін.

Загальна квота спортсменів у Лос-Анджелесі буде такою самою, як і на Олімпіаді у Парижі 2024 року –10,5 тисяч осіб. Однак, жінки отримають 5333 місця, а чоловіки – 5167. Це будуть перші Олімпійські ігри в історії, на яких буде більше жінок, ніж чоловіків.

МОК також скоротив кількість чоловічих футбольних збірних на Олімпіаді-2028 року на користь жіночих. У жіночому футбольному турнірі візьмуть участь 16 команд, у чоловічому – лише 12. 

Крім того, квота у жіночому водному поло буде збільшена з 10 до 12 команд, це відповідатиме кількості чоловічих збірних. У боксі буде додано ще одну додаткову жіночу вагову категорію – тепер і в чоловічому, і жіночому турнірі буде по сім дисциплін.

Серед інших важливих змін – збільшення учасників у баскетболі «три на три» до 24 команд; вперше буде розіграно індивідуальні медалі у трьох дисциплінах спортивного скелелазіння.

Також будуть представлені три види змагань з прибережного веслування. Крім того, до олімпійської програми увійшли дистанції 50 метрів брасом, батерфляєм та у плаванні на спині.

В оновленій програмі Олімпійських ігор 2028 з'явиться відразу шість нових змішаних дисциплін: стрільба з лука, спортивна гімнастика, легка атлетика (змішана естафета 4х100 м), веслування (змішана двійка-парна), гольф та настільний теніс.

Літні Олімпійські ігри пройдуть у Лос-Анджелесі з 14 по 30 липня 2028 року. Кількість комплектів нагород, які розіграють у США, становитиме 351 – на 22 більше, ніж у Парижі-2024.

Теги: Олімпіада пропаганда росія Міжнародний олімпійський комітет

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