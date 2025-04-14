Головний тренер жіночої збірної Росії з пляжного волейболу потрапив у базу «Миротворця»

На «Миротворці» зазначається, що Федотов є співучасником злочинів російської влади проти України

Федотов брав участь у церемонії відкриття пропагандистського заходу

Головний тренер жіночої збірної Росії з пляжного волейболу Дмитро Федетов потрапив у базу «Миротворця». Про це повідомляє «Главком».

Зазначається, що він є співучасником злочинів російської влади проти України та її громадян.

27-30 березня у спортивно-навчально-оздоровчому центрі «Волей Граде» проходив однойменний кубок з волейболу серед дівчат 2010-2011 років народження.

Учасниками кубку були команди з окупованих українських регіонів – так звані «збірні» ДНР та Криму, команда Луганського вищого училища фізичної культури (ЛВУФК).

28 березня Федотов особисто брав участь у церемонії відкриття вищезгаданого кубка.

Нагадаємо, українська борчиня Ірина Коляденко відмовилася на чемпіонаті Європи робити спільне фото з росіянкою Дінарою Кудаєвою – донькою ліквідованого російського окупанта.

У п'ятницю, 11 квітня, Коляденко здобула бронзу на чемпіонаті Європи з боротьби у ваговій категорії до 65 кг, який триває у столиці Словаччини Братиславі.

Також бронзу у цій ж ваговій категорії здобула донька ліквідованого російського окупанта Дінара Кудаєва. Під час церемонії нагородження українка відмовилася робити фото з росіянкою. Цікаво, що від фотосесії з донькою окупанта відмовилася і представниця Молдови Ірина Рінгачі. А от норвежка Грейс Буллен все ж вирішила зробити спільне фото з Кудаєвою.

У 2022 році на початку російського повномасштабного вторгнення Ірина Коляденко опинилася в окупації в Ірпені. Залишити місто вона змогла лише наприкінці березня. Також внаслідок обстрілу була зруйнована квартира Коляденко в Ірпені, яку вона отримала після здобуття олімпійської бронзи в Токіо.

9 травня 2024 року українські захисники ліквідували окупанта та батька Кудаєвої Закі Саліхова. Російська борчиня розміщувала в Instagram фото свого батька зі зброєю та у військовій формі. Також у дописі в Instagram вона прохала підписників вшанувати її батька-окупанта як «героя».

Такі дії Кудаєвої суперечать вимогам Міжнародного олімпійського комітету щодо «нейтрального» статусу спортсменів з РФ. Однак, проросійська Міжнародна федерація боротьби продовжує допускати її до змагань.