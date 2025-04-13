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Навіщо росіяни убили десятки мирних у Сумах? Путінські пропагандисти і колаборанти шукають пояснення

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Навіщо росіяни убили десятки мирних у Сумах? Путінські пропагандисти і колаборанти шукають пояснення
Наслідки російського удару по Сумах
фото: кордон.медіа

Прихильники Путіна шукають виправдання після атаки на Суми

Сьогоднішній удар Сумах, який забрав десятки життів мирних людей, спантеличив навіть затятих пропагандистів. Вони шукають пояснення абсурдним діям окупантів. Зокрема однією з перших версій, яку видали проросійські блогери, стала теорія, у російському командуванні «точно був хтось, хто працює на президента Володимира Зеленського». Як передає «Главком», такий цинічний допис опублікував проросійський пропагандист Анатолій Шарій у соцмережах.

«Прилетіло по тролейбусу. Дивіться, моя думка – хтось там точно працює на Зеленського. Інакше з позиції здорового глузду цей треш не пояснити», – визнав Шарій.

Колаборант, екснардеп Олег Царьов погоджується, що удар по центру Сум балістикою виходить за межі здорового глузду. Проте він заперечує, що хтось з росіян працює на Україну і Зеленського...

Навіщо росіяни убили десятки мирних у Сумах? Путінські пропагандисти і колаборанти шукають пояснення фото 1

Цей допис згодом почали поширювати колаборанти.

Нагадаємо, сьогодні, в день, коли віряни відзначають Вербну неділю, російська армія атакувала центр Сум. Повідомляється, що у Сумах пролунали два потужні вибухи. Після цього над містом здійнявся величезний стовп диму.

Також удар прийшовся по громадському транспорту.

Президент вже відреагував на цинічну ворожу атаку.

Станом на 12:20, вже відомо про 21 загиблу людину та 83 поранених, серед них семеро дітей

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Теги: росія окупанти Суми пропаганда війна Україна

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