Навіщо росіяни убили десятки мирних у Сумах? Путінські пропагандисти і колаборанти шукають пояснення

Прихильники Путіна шукають виправдання після атаки на Суми

Сьогоднішній удар Сумах, який забрав десятки життів мирних людей, спантеличив навіть затятих пропагандистів. Вони шукають пояснення абсурдним діям окупантів. Зокрема однією з перших версій, яку видали проросійські блогери, стала теорія, у російському командуванні «точно був хтось, хто працює на президента Володимира Зеленського». Як передає «Главком», такий цинічний допис опублікував проросійський пропагандист Анатолій Шарій у соцмережах.

«Прилетіло по тролейбусу. Дивіться, моя думка – хтось там точно працює на Зеленського. Інакше з позиції здорового глузду цей треш не пояснити», – визнав Шарій.

Колаборант, екснардеп Олег Царьов погоджується, що удар по центру Сум балістикою виходить за межі здорового глузду. Проте він заперечує, що хтось з росіян працює на Україну і Зеленського...

Цей допис згодом почали поширювати колаборанти.

Зранку ворог вдарив двома балістичними ракетами по центру Сум, - ОВА



Наслідки атаки росіян уточнюються. pic.twitter.com/j9TMsWbN2M — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 13, 2025

Нагадаємо, сьогодні, в день, коли віряни відзначають Вербну неділю, російська армія атакувала центр Сум. Повідомляється, що у Сумах пролунали два потужні вибухи. Після цього над містом здійнявся величезний стовп диму.

Також удар прийшовся по громадському транспорту.

Президент вже відреагував на цинічну ворожу атаку.

Станом на 12:20, вже відомо про 21 загиблу людину та 83 поранених, серед них семеро дітей