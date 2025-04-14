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Ексведучий телеканалів Медведчука сплатив заставу і вийшов із СІЗО – медіа

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Ексведучий телеканалів Медведчука сплатив заставу і вийшов із СІЗО – медіа
У січні 2024 року соломʼянський райсуд Києва обрав запобіжний захід Максу Назарову
фото: Суспільне

Назаров отримав підозру за виправдовування та заперечення збройної агресії РФ проти України

Ексведучий підсанкційних телеканалів «Наш» і NewsOne Макс Назаров сплатив заставу і більше не перебує під вартою. Про це повідомляє Суспільне із посиланням на джерела, передає «Главком».

Як відомо, у січні 2024 року соломʼянський райсуд Києва обрав запобіжний захід Максу Назарову. Мова про тримання під вартою терміном на 60 днів з можливістю внесення застави 12 млн грн. 

Тоді суд частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення, яка просила для нього тримання під вартою строком на 60 діб без визначення суми застави. Сторона захисту просила особисте зобовʼязання або домашній арешт.

Своєю чергою Назаров назвав рішення «несправедливим», оскільки він не вчинив «жодного злочину, особливо який йому інкримінують». Журналіст пообіцяв оскаржувати рішення суду.

Нагадаємо, раніше правоохоронці прийшли з обшуками до ексведучого телеканалу очільника забороненої в Україні партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука Макса Назарова (справжнє ім’я – Назар Діордіца).

У 2021 році, під час загострення російсько-української війни, Діордіца допомагав звинуватити в цьому Україну. Він казав, що росіяни логічно пояснюють скупчення власних військ на кордоні, бо Україна «провокує» можливим вступом в НАТО.

Також поширював фейки про утиски російської мови та нацизм, розпалював ненависть між українцями, звинувачуючи жителів Львову у вандалізмі.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Назаров продовжив запрошувати на свої ефіри в Youtube прокремлівських експертів і виправдовувати російську агресію.

Згодом стало відомо, що Назаров отримав підозру за виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії РФ проти України.

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Теги: СІЗО пропагандист

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Ексведучий телеканалів Медведчука сплатив заставу і вийшов із СІЗО – медіа
Ексведучий телеканалів Медведчука сплатив заставу і вийшов із СІЗО – медіа
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