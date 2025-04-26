У Києві завершився квір-кінофестиваль, який супроводжувала низка скандалів

Організатори дійства оголосили переможців

У Києві завершився третій квір-кінофестиваль Sunny bunny («Сонячний зайчик»). Тривав він тиждень та супроводжувався низкою скандалів. Тим не менш, організатори оголосили переможців. Як інформує «Главком», про це повідомила пресслужба фестивалю.

Найкращим повнометражним фільмом стала стрічка «Плоди опунції», режисер – Роган Парашурам Канаваде.

«У цьому фільмі хочемо відзначити сильну і незабутню присутність усіх персонажок та персонажів. Він показує ніжність, відкритість, світлість та дає надію продовжувати жити повноцінно, незважаючи на консервативні повороти», – зазначили членкині журі у своєму обгрунтуванні зі сцени.

Спеціальну відзнаку отримав фільм «Вʼєт і Нам», режисер – Труонг Мін Куй.

«Фільм, що неперевершено порушує питання війни, бідності, міграції та сексуальності на особистісному та суспільному рівнях», – прокоментувало журі.

У Міжнародному короткометражному конкурсу перемогла стрічка «Карлосу», режисер – Карлос Сіпріану. «Нагородою за найкращий короткометражний фільм хочемо відзначити роботу, що осмислює сум та біль від втрати з ніжністю та повагою», – зазначили журі.

Спеціальну відзнаку отримали одразу два фільми. Це «Особисті повідомлення» Жеральдін Шарпантьє та стрічка «Непридатна» Маріон Молінарі.

У пітчингу українських ЛҐБТКІА+ коротких метрів переміг проєкт «Ходім гуляти лісом», спецвідзнака – «Розкажи мені казочку».

Нагороди Спілки кінокритиків України:

Найкращий повний метр – «В'єт і Нам».

Спецвідзнака – «Проковтнути ніч».

Найкращий короткий метр – «Непридатна».

Найкращий український короткий метр – «Що робитимеш, якщо війна продовжиться?».

Також фестиваль підтримав важливу ініціативу «Листи до вільного Криму» – кожен міг написати листа українським політв'язням.

Нагадаємо, у Києві біля кінотеатру «Жовтень» під час проведення кінофестивалю Sunny Bunny відбулися сутички поліції з мітингувальниками.

Рішення про проведення квір-кінофестивалю Sunny Bunny, що збігається з одним з найважливіших релігійних свят українців – Великоднем, викликало жваве обговорення. Особливо гострою стала реакція віруючих українців, які вважають такий збіг неповагою до їхніх релігійних почуттів та традицій, проте є й ті, хто не бачить нічого поганого у проведенні запланованого заходу під час великодніх свят.

Як заявили організатори, кінофестиваль Sunny Bunny передусім виступає за порозуміння і прийняття й не має на меті обурити громадськість. Україна – світська держава, в якій поруч співіснують представники й представниці різних релігій та переконань.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев різко відреагував на проведення у Києві фестивалю квір-кіно.

До слова, минулого року організатори фестивалю «Квір-пропаганда Фест», анонсованого ГО «КиївПрайд» на Дні пам’яті жертв Голодомору (23–24 листопада) під тиском громадськості змушені були перенести подію. Тоді вони повідомили, що не знали про пам’ятні дні.