Ексочільник МОЗ Словаччини був «спостерігачем» на виборах президента Росії

Марек Крайчі був одним із спостерігачів на президентських виборах у Російській Федерації у березні 2018 року

Ексміністр охорони здоров'я Словаччини Марек Крайчі, який був вимушений подати у відставку після скандалу навколо закупівлі російської вакцини «Спутнік V», був серед політично упереджених міжнародних спостерігачів на виборах президента РФ 2018 року.

Про це у Фейсбуці написав засновник австрійського «Центру демократичних принципів» (CDI), експерт Європейської платформи за демократичні вибори (EPDE) Антон Шеховцов.

«Міністр охорони здоров'я Словаччини Марек Крайчі, який подав у відставку після свого скандального рішення про закупівлю російської вакцини «Спутнік V», був псевдо-спостерігачем на виборах президента РФ 2018 року», - йдеться у повідомленні.

Політолог вказав, що усіх проросійських псевдо-спостерігачів можна знайти у відповідній базі даних EPDE.

«Марек Крайчі був одним із псевдо-спостерігачів на президентських виборах у Російській Федерації у березні 2018 року. Крайчі хвалив вибори, у той час як БДІПЛ та ПА ОБСЄ дійшли висновку, що вибори «пройшли у надзвичайно контрольованому правовому та політичному середовищі, в умовах тиску на критичні думки», - зазначив у коментарі кореспонденту агентства Антон Шеховцов.

Він зауважив, що псевдо-спостереження «вже довгий час є одним із інструментів Кремля з культивування прокремлівської діяльності зі сторони європейських політиків».

«І в цьому контексті лобіювання інтересів країни-розробника вакцини «Спутнік V» з боку Крайчі є природним і закономірним», - додав політолог.

Як повідомлялося, міністр охорони здоров'я Словаччини Марек Крайчі подав у відставку у п’ятницю на тлі урядової кризи у країні, причиною якої став скандал навколо закупівлі російської вакцини від коронавірусу «Спутнік V».

Відставки Марека Крайчі, який належить до партії «Звичайні люди» прем'єр-міністра Словаччини Ігоря Матовича, вимагали дві з чотирьох партій у правлячій коаліції у Словаччини. Президент країни Зузана Чапутова і партнери Матовича по коаліції розкритикували таємні домовленості з Москвою про постачання 2 млн доз вакцини до реєстрації препарату в ЄС.

Раніше Ігор Матович недружньо висловився щодо України у своєму виступі на радіо, присвяченому отриманню вакцин. На питання ведучих про те, що він пообіцяв Росії в обмін на «Супутник V», він відповів: «Закарпатську Україну».

Згодом премʼєр-міністр Словаччини Ігор Матович на своїй сторінці у Twitter попросив вибачення в України за свою «жартівливу» пропозицію передати Росії українське Закарпаття за вакцину від коронавірусу.

4 березня на фасаді почесного консульства Словаччини в Харкові невідомі залишили напис «Міняємо Словаччину на Крим».