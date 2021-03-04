Прем’єр-міністр Словаччини вибачився за свій «жарт» про Закарпаття

«Прошу вибачення в усіх українців за мою неадекватну реакцію», – написав глава словацького уряду

Премʼєр-міністр Словаччини Ігор Матович попросив вибачення в України за свою «жартівливу» пропозицію передати Росії українське Закарпаття за вакцину від коронавірусу. Вибачення він написав на своїй сторінці у Twitter.

«Позиція Словаччини щодо територіальної цілісності України завжди була дуже чіткою. Повага до міжнародного права є обовʼязковою. Прошу вибачення в усіх українців за мою неадекватну реакцію, яка може підірвати їхні справедливі зусилля», – наголосив він.

Також Матович позначив президента Володимира Зеленського та голову українського МЗС Дмитра Кулебу і написав «Словаччина – твій друг».

Slovakia’s position on Ukraine’s territorial integrity has always been very clear. Respect for international law is a must. Apologies to all Ukrainians for my inappropriate reaction which could undermine their just efforts. Словаччина - твій друг @ZelenskyyUa @dmytrokuleba — Igor Matovic (@i_matovic) March 4, 2021

Напередодні прем’єр-міністр Словаччини Ігор Матович невдало пожартував про передачу українського Закарпаття Росії в обмін на її вакцину від коронавірусу.

У МЗС України обурилися і вимагали від нього перепросити за свої слова. «Нехай обміняє на кілька регіонів Словаччини. Прикро, що своїми некоректними висловлюваннями словацький прем’єр псує надзвичайно дружні та щирі відносини між Україною та Словаччиною», – заявив очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

Згодом МЗС Словаччини вибачилося за «жарт» свого прем’єра про Закарпаття.

Додамо також, що у Словаччині розгорілася політична криза після закупівлі російської вакцини «Супутник V». Дві партії вже заявили про можливість виходу з правлячої коаліції, що може привести до дострокових парламентських виборів в Словаччині.

Днем раніше прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович заявив про покупку у Росії 2 млн доз російської вакцини «Супутник V» від коронавірусу».

Також відомо, що Словаччина вводить комендантську годину на тлі пандемії коронавірусу.