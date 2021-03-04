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    Прем’єр-міністр Словаччини вибачився за свій «жарт» про Закарпаття

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    Премʼєр-міністр Словаччини Ігор Матович визнав, що жарт був невдалим&nbsp; - Прем’єр-міністр Словаччини вибачився за свій «жарт» про Закарпаття
    Премʼєр-міністр Словаччини Ігор Матович визнав, що жарт був невдалим 
    Фото: pbs.twimg.com

    «Прошу вибачення в усіх українців за мою неадекватну реакцію», – написав глава словацького уряду

    Премʼєр-міністр Словаччини Ігор Матович попросив вибачення в України за свою «жартівливу» пропозицію передати Росії українське Закарпаття за вакцину від коронавірусу. Вибачення він написав на своїй сторінці у Twitter.

    «Позиція Словаччини щодо територіальної цілісності України завжди була дуже чіткою. Повага до міжнародного права є обовʼязковою. Прошу вибачення в усіх українців за мою неадекватну реакцію, яка може підірвати їхні справедливі зусилля», – наголосив він.

    Також Матович позначив президента Володимира Зеленського та голову українського МЗС Дмитра Кулебу і написав «Словаччина – твій друг».

    Напередодні прем’єр-міністр Словаччини Ігор Матович невдало пожартував про передачу українського Закарпаття Росії в обмін на її вакцину від коронавірусу.

    У МЗС України обурилися і вимагали від нього перепросити за свої слова. «Нехай обміняє на кілька регіонів Словаччини. Прикро, що своїми некоректними висловлюваннями словацький прем’єр псує надзвичайно дружні та щирі відносини між Україною та Словаччиною», – заявив очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

    Згодом МЗС Словаччини вибачилося за «жарт» свого прем’єра про Закарпаття.

    Додамо також, що у Словаччині розгорілася політична криза після закупівлі російської вакцини «Супутник V». Дві партії вже заявили про можливість виходу з правлячої коаліції, що може привести до дострокових парламентських виборів в Словаччині.

    Днем раніше прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович заявив про покупку у Росії 2 млн доз російської вакцини «Супутник V» від коронавірусу».

    Також відомо, що Словаччина вводить комендантську годину на тлі пандемії коронавірусу.

    Теги: МЗС Росія Закарпаття Словаччина вакцинація жарт
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