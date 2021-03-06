У МЗС Словаччини відреагували на вандалізм біля консульства у Харкові

«Інцидент показує, що слова у зовнішній політиці дійсно мають більшу вагу, ніж у внутрішній, і ми повинні зважити, як ми їх використовуємо» – Корчок

Глава словацького зовнішньополітичного відомства нагадав, що він сам вже вибачився перед своїм українським колегою за заяву прем'єр-міністра

Глава МЗС Словаччини Іван Корчок прокоментував інцидент з написами на словацькому консульстві у Харкові.

Про це повідомляє Denik N.

У Харкові консульство Словаччини розмалювали після скандалу з «жартом» прем'єр-міністра країни Ігоря Матовича про Закарпаття та російську вакцину.

Напис «Міняємо Словаччину на Крим» з’явився 4 березня на фасаді почесного консульства Словаччини в Харкові.

«Інцидент показує, що слова у зовнішній політиці дійсно мають більшу вагу, ніж у внутрішній, і ми повинні зважити, як ми їх використовуємо», – сказав Корчок.

Водночас глава словацького зовнішньополітичного відомства нагадав, що він сам вже вибачився перед своїм українським колегою за заяву прем'єр-міністра. Те ж саме зробив і прем'єр-міністр Ігор Матович.

Нагадаємо, 3 березня прем’єр-міністр Словаччини, коментуючи закупівлю російської вакцини від коронавірусу, відзначився некоректним жартом про Україну, сказавши, що «пообіцяв» Москві віддати українське Закарпаття.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував «жарт» Матовича: «Нехай обміняє на кілька регіонів Словаччини. Прикро, що своїми некоректними висловлюваннями словацький прем’єр псує надзвичайно дружні та щирі відносини між Україною та Словаччиною».

Як повідомлялося, премʼєр-міністр Словаччини Ігор Матович попросив вибачення в України за свою «жартівливу» пропозицію передати Росії українське Закарпаття за вакцину від коронавірусу. Вибачення він написав на своїй сторінці у Twitter.