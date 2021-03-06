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    У МЗС Словаччини відреагували на вандалізм біля консульства у Харкові

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    &laquo;Інцидент показує, що слова у зовнішній політиці дійсно мають більшу вагу, ніж у внутрішній, і ми повинні зважити, як ми їх використовуємо&raquo; &ndash;&nbsp; Корчок - У МЗС Словаччини відреагували на вандалізм біля консульства у Харкові
    «Інцидент показує, що слова у зовнішній політиці дійсно мають більшу вагу, ніж у внутрішній, і ми повинні зважити, як ми їх використовуємо» –  Корчок

    Глава словацького зовнішньополітичного відомства нагадав, що він сам вже вибачився перед своїм українським колегою за заяву прем'єр-міністра

    Глава МЗС Словаччини Іван Корчок прокоментував інцидент з написами на словацькому консульстві у Харкові.

    Про це повідомляє Denik N.

    У Харкові консульство Словаччини розмалювали після скандалу з «жартом» прем'єр-міністра країни Ігоря Матовича про Закарпаття та російську вакцину.

    Напис «Міняємо Словаччину на Крим» з’явився 4 березня на фасаді почесного консульства Словаччини в Харкові.

    «Інцидент показує, що слова у зовнішній політиці дійсно мають більшу вагу, ніж у внутрішній, і ми повинні зважити, як ми їх використовуємо», – сказав Корчок.

    Водночас глава словацького зовнішньополітичного відомства нагадав, що він сам вже вибачився перед своїм українським колегою за заяву прем'єр-міністра. Те ж саме зробив і прем'єр-міністр Ігор Матович.

    Нагадаємо, 3 березня прем’єр-міністр Словаччини, коментуючи закупівлю російської вакцини від коронавірусу, відзначився некоректним жартом про Україну, сказавши, що «пообіцяв» Москві віддати українське Закарпаття.

    Глава МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував «жарт» Матовича: «Нехай обміняє на кілька регіонів Словаччини. Прикро, що своїми некоректними висловлюваннями словацький прем’єр псує надзвичайно дружні та щирі відносини між Україною та Словаччиною».

    Як повідомлялося, премʼєр-міністр Словаччини Ігор Матович попросив вибачення в України за свою «жартівливу» пропозицію передати Росії українське Закарпаття за вакцину від коронавірусу. Вибачення він написав на своїй сторінці у Twitter.

    Теги: МЗС Крим Закарпаття Словаччина вандалізм Дмитро Кулеба жарт
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