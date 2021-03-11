Російська вакцина призвела до кризи у Словаччині: голову МОЗ відправили у відставку

Закупівлю російської вакцини проти Covid-19 «Спутнік V» прем’єр і голова МОЗ Словаччини організували таємно від інших партій коаліції

У Словаччині спалахнула політична криза через таємну закупівлю російської вакцини «Спутнік V». У відставку відправлений міністр охорони здоров’я Марек Крайчий. Він належить до провідної партії у владній коаліції «Звичайні люди і незалежні особистості», яку очолює прем’єр-міністр Ігор Матович.

Відставка голови МОЗ була умовою, за якої інші коаліційні партії погодилися залишитися у складі коаліції. Спершу вони вимагали й відставки прем’єра, але врешті відступили від цієї вимоги. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Кризу спричинила закупівля з Росії вакцини проти Covid-19 «Спутнік V», попри те, що вона не схвалена до застосування в Європейському союзі. Цю закупівлю прем’єр і голова МОЗ організували таємно навіть від інших партій коаліції. Коли їх поставили перед фактом прибуття літаків із російськими вакцинами до Словаччини, вони виступили з різкою критикою такого кроку. Кілька депутатів парламенту з цих партій вийшли на знак протесту з їхніх фракцій, тим лишивши коаліцію без своїх голосів.

Проти використання несхваленої російської вакцини виступила й президентка Словаччини Зузана Чапутова.

Уже доставлена в Словаччину російська вакцина наразі перебуває на складах. Її нині досліджує словацький Державний інститут контролю медпрепаратів, який, як очікують, завершить це дослідження і дасть рекомендацію щодо її використання протягом трьох тижнів. Нині її перевіряють на мишах.

Раніше Ігор Матович недружньо висловився щодо України у своєму виступі на радіо, присвяченому отриманню вакцин. На питання ведучих про те, що він пообіцяв Росії в обмін на «Супутник V», він відповів: «Закарпатську Україну».

Згодом премʼєр-міністр Словаччини Ігор Матович на своїй сторінці у Twitter попросив вибачення в України за свою «жартівливу» пропозицію передати Росії українське Закарпаття за вакцину від коронавірусу.

4 березня на фасаді почесного консульства Словаччини в Харкові невідомі залишили напис «Міняємо Словаччину на Крим».

Джерело: