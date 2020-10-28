Експерт: перші вакцини від Covid-19 можуть бути ефективні не для всіх



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Фахівець вважає, що перші вакцини можуть лише зменшувати симптоми

Кейт Бінгем закликала утриматися від надмірного оптимізму щодо їх розробки

Перше покоління вакцин від коронавірусу може виявитися ефективним не для всіх людей і мати лише тимчасову дію, вважає глава цільової робочої групи уряду Великобританії по вакцинах Кейт Бінгем. Її стаття опублікована в журналі The Lancet.



Фахівець вважає, що перші вакцини можуть лише зменшувати симптоми, і навіть в такому випадку можуть ефективно працювати не для всіх або не на довгий термін.



Бінгем закликала утриматися від оптимізму з приводу розробки вакцини.

«Ми не знаємо, чи буде у нас взагалі вакцина», – засумнівалася вона.



На цей час Великобританія уклала попередні контракти

на постачу десятків мільйонів доз шести вакцин-кандидатів, які зараз проходять клінічні випробування. Найбільші надії в країні покладають на вакцину Оксфордського університету, розроблену спільно з британсько-шведською фармацевтичною компанією AstraZeneca.



Третя фаза випробувань проходить в Великобританії, Бразилії, Індії, ПАР, Японії та повинна незабаром відновитися в США.

Раніше в жовтні один з учасників випробувань вакцини помер «в результаті ускладнень від Covid-19», проте тестування препарату вирішили продовжити.

Нагадаємо, що масова вакцинація від коронавірусу в ЄС буде не раніше 2022 року.