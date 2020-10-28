Експерт: перші вакцини від Covid-19 можуть бути ефективні не для всіх
Кейт Бінгем закликала утриматися від надмірного оптимізму щодо їх розробки
Перше покоління вакцин від коронавірусу може виявитися ефективним не для всіх людей і мати лише тимчасову дію, вважає глава цільової робочої групи уряду Великобританії по вакцинах Кейт Бінгем. Її стаття опублікована в журналі The Lancet.
Фахівець вважає, що перші вакцини можуть лише зменшувати симптоми, і навіть в такому випадку можуть ефективно працювати не для всіх або не на довгий термін.
Бінгем закликала утриматися від оптимізму з приводу розробки вакцини.
«Ми не знаємо, чи буде у нас взагалі вакцина», – засумнівалася вона.
На цей час Великобританія уклала попередні контракти
на постачу десятків мільйонів доз шести вакцин-кандидатів, які зараз проходять клінічні випробування. Найбільші надії в країні покладають на вакцину Оксфордського університету, розроблену спільно з британсько-шведською фармацевтичною компанією AstraZeneca.
Третя фаза випробувань проходить в Великобританії, Бразилії, Індії, ПАР, Японії та повинна незабаром відновитися в США.
Раніше в жовтні один з учасників випробувань вакцини помер «в результаті ускладнень від Covid-19», проте тестування препарату вирішили продовжити.
Нагадаємо, що масова вакцинація від коронавірусу в ЄС буде не раніше 2022 року.