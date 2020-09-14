ВООЗ: вакцина від коронавірусу не завершить пандемію



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У ВООЗ навіть не знають, чи вакцина допоможе всім групам населення

Кінець пандемії – «це момент, коли ми як спільнота навчимося жити з цією пандемією»

У європейському представництві ВООЗ заявляють, що майбутня вакцина від коронавірусної хвороби не завершить пандемію, та сумніваються, що вона буде однаково ефективною для всіх груп населення.

Про це заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге, повідомляє Daily Star.

«Я весь час чую: «Вакцина завершить пандемією». Звичайно, ні! Ми навіть не знаємо, чи вакцина допоможе всім групам населення. Зараз ми бачимо деякі ознаки того, що вона допоможе одній групі, а іншій ні. Кінець пандемії – це момент, коли ми як спільнота навчимося жити з цією пандемією. І це залежить від нас, в цьому позитив», – зазначив чиновник.

Крім того, у ВООЗ прогнозують зростання кількості смертей від коронавірусної хвороби в країнах Європи вже з наступного місяця. Збільшення кількості смертей буде пов'язано зі зростанням кількості випадків захворювання.

«Ситуація ускладнюється. У жовтні та листопаді ми побачимо більшу кількість смертей», – додав Клюге.

До слова, Міністерство охорони здоров’я опублікувало інфографіку щодо кількості наявних вакцин в Україні.

Між іншим, відомий інфекціоніст розвіяв сподівання на швидку появу вакцини від коронавірусу.

За словами Андрія Александріна, світові фармацевтичні виробники тільки анонсують появу вакцини у найближчі місяці: у Німеччині обіцяють вже в кінці 2020 року, китайська вакцина знаходиться на останній фазі тестування. Але це все, на його думку, лише задля того, щоб заробити грошей.

Коронавірус в Україні

Всього 156797

Хворіють 84043

Одужали 69543

Померли 3211

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Разом з тим у МОЗ розповіли, коли в Україні може з’явитися вакцина від Covid-19.