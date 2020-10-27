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    У світі

    ЄС: масова вакцинація від коронавірусу буде не раніше 2022 року

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    ЄС наразі веде переговори про попередню закупівлю ще одного мільярда доз вакцини - ЄС: масова вакцинація від коронавірусу буде не раніше 2022 року
    ЄС наразі веде переговори про попередню закупівлю ще одного мільярда доз вакцини

    Блок з 27 країн ЄС з населенням 450 млн осіб уже замовив понад 1 млрд доз потенційних вакцин проти Covid-19

    У Європейському Союзі завили, що до 2022 року лише частина населення країн ЄС зможе отримати щеплення від коронавірусу.

    Про це повідомляє Reuters.

    Представник Європейської комісії заявив, що блок з 27 країн з населенням 450 млн осіб уже замовив понад 1 млрд доз потенційних вакцин проти Covid-19 від трьох виробників ліків.

    Так, ЄС наразі веде переговори про попередню закупівлю ще одного мільярда доз із іншими компаніями.

    «До кінця 2021 року не буде достатньої кількості доз вакцини проти Covid-19 для всього населення», – заявив він.

    Раніше повідомлялося, що ВООЗ розраховує на початок вакцинації від коронавірусу у 2021 році.

    Нагадаємо, президенту Володимиру Зеленському презентували зразок української вакцини-кандидата проти Covid-19.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      355601
    • Хворіють
      203675
    • Одужали
      145336
    • Померли
      6590

    Також, МОЗ просить у Світового банку кошти на вакцину від Covid-19.

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