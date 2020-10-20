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    У світі

    Експерти назвали простий спосіб уникнути зараження Covid-19 після відпустки

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    Під час пандемії корнавірусу одяг слід прати при більш високих температурах, ніж чим зазвичай - Експерти назвали простий спосіб уникнути зараження Covid-19 після відпустки
    Під час пандемії корнавірусу одяг слід прати при більш високих температурах, ніж чим зазвичай

    Кращий спосіб позбутися від Covid-19 – обробити речі при потужному нагріванні, зазначили експерти

    Експерти розкрили простий спосіб забезпечити безпеку речей в багажі після повернення з відпустки і уникнути зараження коронавірусом.

    Про це пише Daily Express.

    В першу чергу, мова йде про ретельну обробку всього одягу, яку мандрівник брав з собою в поїздку.

    «Підійде звичайне прання в 30-градусній воді. За бажанням можна додати при циклі полоскання трохи дезинфікуючого засобу, безпечного для пральної машини», – вказав генеральний директор організації Laundryheap Деян Дімітров (Deyan Dimitrov).

    Аналогічну рекомендацію дав доктор медицини Джон Сенсаковіч (John Sensakovic), також підкресливши, що кращий спосіб позбутися від Covid-19 – обробити речі при потужному нагріванні.

    «У певних ситуаціях одяг слід прати при більш високих температурах, ніж чим зазвичай, а до того ж – з використанням продукту на основі відбілювача, щоб максимально знизити ризик поширення інфекції», – відзначили в свою чергу в Національній службі охорони здоров'я Великобританії (NHS).

    До слова, із 19 жовтня в Україні почало діяти нове карантинне зонування.

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    здоров'я відпочинок лікар туризм речі відпустка коронавірус
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