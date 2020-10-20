Експерти назвали простий спосіб уникнути зараження Covid-19 після відпустки



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Під час пандемії корнавірусу одяг слід прати при більш високих температурах, ніж чим зазвичай

Кращий спосіб позбутися від Covid-19 – обробити речі при потужному нагріванні, зазначили експерти

Експерти розкрили простий спосіб забезпечити безпеку речей в багажі після повернення з відпустки і уникнути зараження коронавірусом.

Про це пише Daily Express.

В першу чергу, мова йде про ретельну обробку всього одягу, яку мандрівник брав з собою в поїздку.

«Підійде звичайне прання в 30-градусній воді. За бажанням можна додати при циклі полоскання трохи дезинфікуючого засобу, безпечного для пральної машини», – вказав генеральний директор організації Laundryheap Деян Дімітров (Deyan Dimitrov).

Аналогічну рекомендацію дав доктор медицини Джон Сенсаковіч (John Sensakovic), також підкресливши, що кращий спосіб позбутися від Covid-19 – обробити речі при потужному нагріванні.

«У певних ситуаціях одяг слід прати при більш високих температурах, ніж чим зазвичай, а до того ж – з використанням продукту на основі відбілювача, щоб максимально знизити ризик поширення інфекції», – відзначили в свою чергу в Національній службі охорони здоров'я Великобританії (NHS).

До слова, із 19 жовтня в Україні почало діяти нове карантинне зонування.