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    «Інакше – катастрофа». Епідеміолог назвав єдиний варіант порятунку України від коронавірусу

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    Кравченко зазначає, що жорсткий карантин &ndash; єдиний шлях до зменшення кількості хворих на Covid-19 - «Інакше – катастрофа». Епідеміолог назвав єдиний варіант порятунку України від коронавірусу
    Кравченко зазначає, що жорсткий карантин – єдиний шлях до зменшення кількості хворих на Covid-19

    «Жорсткий локдаун – це повне руйнування економіки, безробіття і зубожіння населення. Але це єдиний інструмент», – вважає фахівець

    Голова Національної медичної палати, військовий епідеміолог Сергій Кравченко наполягає: жорсткий карантин – єдиний шлях до зменшення кількості хворих на Covid-19 та спосіб контролювати ситуацію з епідемією.

    В інтерв'ю «Главкому» Кравченко зазначив, що влада замість запобігання і зупинення ланцюга поширення епідемії, натомість зосередилася на способах лікування.

    «У нас немає ліків і немає профілактики. Мобільні шпиталі, пристосовані під них приміщення або навіть надувні модулі, – це порожні спроби показати боротьбу з пандемією. Шпиталь – це, перш за все, працівники, а не технічна і медикаментозна база. Працівники, які виконують конкретне завдання. З самого початку пандемії я пропонував уряду організувати мобільні госпіталі для шпиталізації пацієнтів з легкою формою. Але, замість запобігти і зупинити ланцюг поширення, влада зосередилася на способах лікування», – зазначив лікар.

    «Жорсткий локдаун – це повне руйнування економіки, тотальне безробіття і зубожіння населення. Але це єдиний інструмент, іншого в арсеналі для боротьби з «ковідом» немає. Є проект РНБО про те, що після проведення місцевих виборів через 10-15 днів по всій країні будуть введені заходи жорсткого карантину. Як довго триватиме карантин, невідомо», – наголосив лікар.

    Нагадаємо, що в Україні за минулу добу, 18 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили у 4 766 людей.

    Також, слід зазначити, що у МОЗ розповіли, що робити, якщо за лікування Covid-19 у лікарні вимагають гроші.

    До слова, із 19 жовтня в Україні почало діяти нове карантинне зонування.

    Читайте повне інтерв'ю:
    катастрофа РНБО гроші лікар безробіття карантин влада населення Сергій Кравченко
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