Влада польської столиці скасувала святкування Нового року



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У зв’язку з нинішньою епідеміологічною ситуацією в цьому році міське святкування Нового року не відбудеться, - мерія

Здоров’я жителів найважливіше, - повідомили у мерії

Влада Варшави вирішила скасувати святкування Нового року через пандемією коронавірусу. Про це повідомила речниця варшавської мерії Кароліна Галецька, пише Onet.

«У зв’язку з нинішньою епідеміологічною ситуацією в цьому році міське святкування Нового року не відбудеться. Цю подію буде скасовано. Здоров’я жителів найважливіше», – повідомила у понеділок Галецька.

До відома, щороку у Варшаві на Банківській площі у новорічну ніч відбувався святковий концерт за участю польських та світових зірок.

Як повідомлялося, Варшава планує відкриє шпиталь на стадіоні через спалах коронавірусу

Також нагадаємо, що у Польщі зафіксовано майже 10 тисяч нових хворих за добу 17 жовтня.

До відома, у світі станом на ранок 19 жовтня від початку пандемії зафіксовано 39 млн 899 тис. 915 випадків зараження коронавірусом. Кількість жертв, що померли вд ускладнень через коронавірус, зросла до ранку понеділка до 1 млн 112 тис. 599. До країн з 5 млн і понад зареєстрованими випадками коронавірусу увійшли США, Індія і Бразилія.