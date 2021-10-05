Експрем’єрка Данії звинуватила покійного президента Франції у домаганнях

Жискар д'Естен начебто схопив експрем’єрку Данії за стегно під столом

Колишня прем'єр-міністр Данії Гелле Торнінг-Шмідт звинуватила експрезидента Франції Валері Жискара д'Естена в домаганнях. Про це йдеться в уривках її мемуарів, пише The Local.

«Жискар д'Естен, що сидів біля мене, схопив мене за стегно під столом. Це було абсолютно божевільно. Я запитала себе, що відбувається, пересіла і все закінчилося», – написала у своїй книзі колишня лідерка соціал-демократів.

Як зазначається, її зустріч з експрезидентом Франції відбулася за вечерею у посольстві Франції у Копенгагені у 2002 чи 2003 роках. У той час Торнінг-Шмідт брала участь у заходах створеного для розробки проєкту конституції ЄС органу, очолюваного колишнім лідером Франції.

«У наші дні це було б розцінено як сексуальне домагання. Тоді так не було. Це був інший час, але я сприйняла це як недоречний жест, ситуація мене дуже розлютила», – сказала Торнінг-Шмідт.

Як пише видання, зараз їй 54 роки, вона була першою жінкою, яка очолила уряд Данії у 2011–2015 роках.

Раніше німецька журналістка Енн-Кетрін Штраке також звинуватила у домаганнях Жискара д'Естена. У скарзі, поданій минулого року, вона зазначила, що він тричі торкався її сідниць під час інтерв'ю у своєму паризькому офісі.

Валері Жискар д'Естен з 1974 по 1981 роки був президентом Французької республіки. Він помер 2 грудня 2020 року у віці 94 років через ускладнення, пов'язані з Covid-19.