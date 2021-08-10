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    Губернатор Нью-Йорка йде у відставку на тлі звинувачень у домаганнях

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    Ендрю&nbsp;Куомо піде у відставку через 14 днів. За його словами, це найкраще, що він може зробити у ситуації, що склалася - Губернатор Нью-Йорка йде у відставку на тлі звинувачень у домаганнях
    Ендрю Куомо піде у відставку через 14 днів. За його словами, це найкраще, що він може зробити у ситуації, що склалася
    Фото: ВВС

    Куомо замінить Кеті Хочул – вона буде першою жінкою-губернатором Нью-Йорка

    Губернатор американського штату Нью-Йорк Ендрю Куомо оголосив, що йде у відставку на тлі звинувачень у сексуальних домаганнях. Його звернення опубліковано в Twitter.

    Куомо піде у відставку через 14 днів. За його словами, це найкраще, що він може зробити у ситуації, що склалася. Куомо замінить членкиня Демократичної партії, віцегубернаторка Кеті Хочул – вона буде першою жінкою-губернатором Нью-Йорка

    За словами Куомо, обвинувачення проти нього політично вмотивовані і несправедливі. Він стверджує, що хотів би протистояти обвинуваченням, але це лише «викличе місяці політичних і юридичних суперечок».

    Губернатор також заявив, що його почуття гумору може бути жорстоким і він «все життя» обіймає і цілує як чоловіків, так і жінок.

    «На мій погляд, я ніколи ні з ким не переходив межу, але не усвідомлював, наскільки цю межу зрушили… Триває зміна поколінь і культурні зрушення, які я не повною мірою усвідомив», – сказав Куомо і додав, що бере на себе відповідальність за свої дії.

    Нагадаємо, нещодавно прокуратура оголосила, що губернатор Нью-Йорку Ендрю Куомо сексуально домагався більше десятка жінок. Наатомість 63-річний губернатор каже, що ніколи не належним чином нікого не торкався та сексуально не домагався.

    Слідство ж стверджує, що Куомо начебто сексуально домагався 11 жінок, завдяки чому офіс губернатора перетворився в «токсичне робоче місце».

    Нагадаємо, колишнього депутата PSRM та посла Республіки Молдова в Російській Федерації Володимира Головатюка звинувачують у сексуальних домаганнях до працівниці дипломатичного представництва.

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    Теги: США кадрові зміни Нью-Йорк відставка політика розслідування інтимні послуги інтим
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    Губернатор Нью-Йорка йде у відставку на тлі звинувачень у домаганнях