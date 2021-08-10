Губернатор Нью-Йорка йде у відставку на тлі звинувачень у домаганнях

Ендрю Куомо піде у відставку через 14 днів. За його словами, це найкраще, що він може зробити у ситуації, що склалася

Куомо замінить Кеті Хочул – вона буде першою жінкою-губернатором Нью-Йорка

Губернатор американського штату Нью-Йорк Ендрю Куомо оголосив, що йде у відставку на тлі звинувачень у сексуальних домаганнях. Його звернення опубліковано в Twitter.

Куомо піде у відставку через 14 днів. За його словами, це найкраще, що він може зробити у ситуації, що склалася. Куомо замінить членкиня Демократичної партії, віцегубернаторка Кеті Хочул – вона буде першою жінкою-губернатором Нью-Йорка

За словами Куомо, обвинувачення проти нього політично вмотивовані і несправедливі. Він стверджує, що хотів би протистояти обвинуваченням, але це лише «викличе місяці політичних і юридичних суперечок».

Губернатор також заявив, що його почуття гумору може бути жорстоким і він «все життя» обіймає і цілує як чоловіків, так і жінок.

«На мій погляд, я ніколи ні з ким не переходив межу, але не усвідомлював, наскільки цю межу зрушили… Триває зміна поколінь і культурні зрушення, які я не повною мірою усвідомив», – сказав Куомо і додав, що бере на себе відповідальність за свої дії.

Нагадаємо, нещодавно прокуратура оголосила, що губернатор Нью-Йорку Ендрю Куомо сексуально домагався більше десятка жінок. Наатомість 63-річний губернатор каже, що ніколи не належним чином нікого не торкався та сексуально не домагався.

Слідство ж стверджує, що Куомо начебто сексуально домагався 11 жінок, завдяки чому офіс губернатора перетворився в «токсичне робоче місце».

Нагадаємо, колишнього депутата PSRM та посла Республіки Молдова в Російській Федерації Володимира Головатюка звинувачують у сексуальних домаганнях до працівниці дипломатичного представництва.

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