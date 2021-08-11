Народного артиста України усунуть від роботи в університеті через секс-скандал

Талашко в розмові з керівництвом університету «категорично спростував усі звинувачення»

Зірку фільму «В бій ідуть лише «старики», 75-річного народного артиста України і викладача Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого Володимира Талашка на час перевірки інформації про його можливі сексуальні домагання до колишніх студенток буде усунуто від викладацької діяльності. Про це в ефірі «Громадського радіо» заявила проректорка з наукової роботи вишу Галина Миленька.

За її словами, Талашко до 29 серпня перебуває у відпустці, а з 1 вересня його буде усунуто від роботи. Цього самого дня в університеті розпочнуть перевірку заяв про сексуальні домагання, які озвучили його колишні студентки у Facebook.

До складу робочої групи увійдуть проректори, завідувачі кафедр, юристи університету, а також представники студентського самоврядування. Миленька підкреслила, що поки не може назвати строків закінчення перевірки.

За словами проректорки, Талашко в розмові з керівництвом університету «категорично спростував усі звинувачення».

Миленька закликала потерпілих прийти в їхню робочу групу, щоб «поспілкуватися особисто», а також написати офіційну заяву в поліцію.

Нагадаємо, дві молоді жінки звинуватили знаного актора, зірку радянського кінохіта «У бій ідуть лише «старики», Народного артиста Володимира Талашка у сексуальних домаганнях. Артист, який нині є викладачем Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, нібито неодноразово примушував до інтимних стосунків не лише своїх студенток, а й абітурієнток, що лише закінчили школу та приїхали вступати до вишу.

Згодом Володимир Талашко відреагував на звинувачення у сексуальних домаганнях до студенток.

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