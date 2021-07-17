  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Москва мовчить про те, що Додон на виборах пролетів, як фанера над Кишиневом

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В Москві замовчують про результати молдавських виборів, проте дають зрозуміти, що можуть відреагувати економічними ембарго - Москва мовчить про те, що Додон на виборах пролетів, як фанера над Кишиневом
    В Москві замовчують про результати молдавських виборів, проте дають зрозуміти, що можуть відреагувати економічними ембарго
    Фото з відкритих джерел

    Москва в своїх заявах продовжує шантажувати Кишинів активізацією співпраці з придністровським регіоном

    Після програшу блоку ПСРМ-ПКРМ, який сформували екслідери Молдови Володимир Воронін і лідер соціалістів і попередник Майї Санду Ігор Додон, в Москві замовчують про результати молдавських виборів, проте дають зрозуміти, що можуть відреагувати економічними ембарго, а також активізацією своєї присутності в непідконтрольному Придністров'ї . Про це під час трансляції «Главком» на тему «Переможний PAS Санду: чи підгорає в Москві після виборів в Молдові» розповів український журналіст в Росії Роман Цимбалюк.

    «Звичайно, тема Молдови не пройшла непоміченою. Вони просто не рвуть на собі волосся з приводу того, що Додон пролетів, як фанера над Кишиневом, в цьому випадку. Звичайно, всі державні агентства з цього приводу відписалися, були взяті коментарі експертів, які сказали про те, що з великою ймовірністю Молдові більше не бачити російських кредитів і преференцій, почали говорити, міркувати про те, що молдавські продукти не потрібні на переповнених європейських ринках. Натяки стосувалися наступного: будь-які рухи в сторону Європи будуть вести до наслідків і закриття російських ринків, які були частково відкриті при Додоні», – розповів Цимбалюк.

    При цьому український журналіст зазначив, що в Кремлі настільки захопилися українським питанням, що ця тема витіснила все інше. За його словами, логіка полягає в тому, що в Росії не прийнято інформувати суспільство про ситуації, в яких Москва програє.

    «Вони розуміють, що нова молдавська влада може підняти справедливе запитання: чому на території Молдови розміщена російська військова база і люди, які називають себе миротворцями, але яких випровадити немає ніякої можливості. А якщо ти не можеш відправити миротворців додому, то, можливо, вони переходять в іншу категорію. категорію окупантів», – підкреслив Цимбалюк.

    Він також додав, що Москва в своїх заявах продовжує шантажувати Кишинів активізацією співпраці з придністровським регіоном.

    «Уже звучали заяви, що якщо перемогли проєвропейські сили, то Придністров'я має посилити співпрацю з Російською Федерацією. Це мені нагадує наш Донбас, коли туди висаджується десант якихось діячів», – зазначив Цимбалюк.

    Журналіст зробив висновок, що якщо уряду Майї Санду справді вдасться провести реформи, то проросійські партії просто зникнуть.

    «І залишаться лише групи маргіналів, які моляться на Путіна і Кирила і чистою російською мовою будуть говорити, як їм забороняють говорити російською», – резюмував Цимбалюк.

    Додамо, що члени виборчого блоку ПКРМ-ПСРМ (Партія комуністів Республіки Молдова – Партія соціалістів Республіки Молдова) протестували біля будівлі Вищої судової палати, яка мала переглянути рішення Апеляційної палати Кишинева про зменшення числа дільниць для голосування громадян Молдови з Придністров'я з 41 до 12.

    Читайте також:
    Теги: вибори Молдова Ігор Додон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Москва мовчить про те, що Додон на виборах пролетів, як фанера над Кишиневом