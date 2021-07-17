Москва мовчить про те, що Додон на виборах пролетів, як фанера над Кишиневом

Москва в своїх заявах продовжує шантажувати Кишинів активізацією співпраці з придністровським регіоном

Після програшу блоку ПСРМ-ПКРМ, який сформували екслідери Молдови Володимир Воронін і лідер соціалістів і попередник Майї Санду Ігор Додон, в Москві замовчують про результати молдавських виборів, проте дають зрозуміти, що можуть відреагувати економічними ембарго, а також активізацією своєї присутності в непідконтрольному Придністров'ї . Про це під час трансляції «Главком» на тему «Переможний PAS Санду: чи підгорає в Москві після виборів в Молдові» розповів український журналіст в Росії Роман Цимбалюк.

«Звичайно, тема Молдови не пройшла непоміченою. Вони просто не рвуть на собі волосся з приводу того, що Додон пролетів, як фанера над Кишиневом, в цьому випадку. Звичайно, всі державні агентства з цього приводу відписалися, були взяті коментарі експертів, які сказали про те, що з великою ймовірністю Молдові більше не бачити російських кредитів і преференцій, почали говорити, міркувати про те, що молдавські продукти не потрібні на переповнених європейських ринках. Натяки стосувалися наступного: будь-які рухи в сторону Європи будуть вести до наслідків і закриття російських ринків, які були частково відкриті при Додоні», – розповів Цимбалюк.

При цьому український журналіст зазначив, що в Кремлі настільки захопилися українським питанням, що ця тема витіснила все інше. За його словами, логіка полягає в тому, що в Росії не прийнято інформувати суспільство про ситуації, в яких Москва програє.

«Вони розуміють, що нова молдавська влада може підняти справедливе запитання: чому на території Молдови розміщена російська військова база і люди, які називають себе миротворцями, але яких випровадити немає ніякої можливості. А якщо ти не можеш відправити миротворців додому, то, можливо, вони переходять в іншу категорію. категорію окупантів», – підкреслив Цимбалюк.

Він також додав, що Москва в своїх заявах продовжує шантажувати Кишинів активізацією співпраці з придністровським регіоном.

«Уже звучали заяви, що якщо перемогли проєвропейські сили, то Придністров'я має посилити співпрацю з Російською Федерацією. Це мені нагадує наш Донбас, коли туди висаджується десант якихось діячів», – зазначив Цимбалюк.

Журналіст зробив висновок, що якщо уряду Майї Санду справді вдасться провести реформи, то проросійські партії просто зникнуть.

«І залишаться лише групи маргіналів, які моляться на Путіна і Кирила і чистою російською мовою будуть говорити, як їм забороняють говорити російською», – резюмував Цимбалюк.

Додамо, що члени виборчого блоку ПКРМ-ПСРМ (Партія комуністів Республіки Молдова – Партія соціалістів Республіки Молдова) протестували біля будівлі Вищої судової палати, яка мала переглянути рішення Апеляційної палати Кишинева про зменшення числа дільниць для голосування громадян Молдови з Придністров'я з 41 до 12.

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