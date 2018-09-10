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    У світі

    Екзит-поли назвали переможця на виборах мера Москви

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    Діючий мер Москви Сергій Собянін перемагає на виборах - Екзит-поли назвали переможця на виборах мера Москви
    Діючий мер Москви Сергій Собянін перемагає на виборах

    Явка на виборах мера Москви станом на 20:00 сягнула 27,54%

    За даними екзит-полів Центру політичних технологій, діючий мер Москви Сергій Собянін на виборах набрав 74% голосів виборців.

    Як повідомляє «Интерфакс», відповідні дані було оприлюднено телеканалом «Москва 24» у неділю після 22:00 за московським часом після завершення голосування.

    «Згідно з опитуванням на виході з виборчих дільниць, на другому місці кандидат від КПРФ Вадим Кумін, третє поділяють кандидат від ЛДПР Михайло Дегтярьов та від «Справедливої Росії» Ілля Свиридов, у яких по 6% голосів», - йдеться у повідомленні.

    Останнє місце посідає висунутий партією «Союз городян» Михайло Балакін, за якого проголосували 2% виборців.

    Явка на виборах мера Москви станом на 20:00 сягнула 27,54%. На попередніх виборах мера у 2013 році підсумкова явка становила 32%

    Як відомо, всього вибори глав регіонів в єдиний день голосування пройшли у неділю в 26 суб'єктах Росії.

    Нагадаємо, у містах Росії проходять акції протесту проти підвищення пенсійного віку. Демонстрації відбуваються в неділю, 9 вересня, тобто в єдиний день голосування, коли в РФ обирають губернаторів, мерів та депутатів різних рівнів.

    Повідомлялося, що у Петербурзі на акції проти пенсійної реформи були затримані 500 осіб.

    Станом на вечір неділі повідомлялося вже про майже 900 затриманих в РФ.

    До слова, Youtube заблокував рекламу Навального про акції проти пенсійної реформи.

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