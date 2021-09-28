Енергетична криза: у Європі слідом за газом б’ють рекорди й ціни на вугілля

Ціни на вугілля в Європі зросли до рекордного рівня за останні 13 років

Через дефіцит газу на європейському ринку виробникам електроенергії доводиться більше закупати вугілля. А це спричинило зростання цін до найвищих рівнів з 2008 року у понад $200 за тонну, йдеться у матеріалі Investing.

На торгах 28 вересня котирування жовтневих ф’ючерсів на вугілля у Роттердамі зросло до $201,75 за тону. За день ціна злетіла на 16,96%, або на $29,25 за тонну.

Востаннє ціни такого рівня спостерігалися ще у 2008 році, коли ціни на вугілля встановили рекорд у $217,40 за тонну.

Як зазначає Bloomberg, на поставки вугілля впливають потужні зливи у Колумбії та Індонезії, одних із найбільших постачальників у світі. До погодних умов додається наявність досі зачинених через пандемію шахт.

Цього разу низка компаній також вийшли на ринок, аби забезпечити себе запасами вугілля напередодні початку опалювального сезону та низьких температур. Зрештою, це призвело до зростання цін до рекордних рівнів.

Крім того, Китай, який у 2019 році був найбільшим експортером вугілля у світі, зіткнувся з енергетичною кризою. Так, в окремих регіонах країни відбуваються відключення електроенергії, тимчасово зупиняють роботу заводи.

Нагадаємо, ціни на нафту і газ підскочили до рекордних показників.

Як відомо, Росія різко скоротила постачання газу до Європи. Також нагадаємо, що ЄС перевірить скандальний газовий контракт Угорщини та Росії.

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