Ціни на нафту і газ підскочили до рекордних показників
Ціна газу вперше в історії перевищила $1 тис. за тисячу кубометрів
Ціни на нафту і газ встановили рекорди, свідчать дані торгів на лондонській біржі ICE. Вартість нафти вперше з жовтня 2018 року піднялася вище $80 за барель, а ціна газу вперше в історії перевищила тисячу доларів за тисячу кубометрів.
Наразі вартість ф'ючерсу на нафту марки Brent з поставкою в листопаді становила $80,58 за барель. Зростання в порівнянні з рівнем закриття попередньої сесії склало 1,3%.
Нафта марки WTI торгувалася по $76,53 за барель. Зростання в порівнянні з попереднім торговим днем склало 1,4%.
У коментарі виданню MarketWatch автор аналітичного сервісу Sevens Report Research Тайлер Річі зазначив, що зростання цін на нафту викликане дефіцитом газу в деяких регіонах світу, в умовах якого споживачі переключаються на більш дешеву нафту.
У свою чергу, вартість жовтневого ф'ючерса на газ на нідерландському хабі TTF на момент публікації дорівнювала €85,25 за мегават-годину, або $1031,3 за тисячу кубометрів. Подорожчання в порівнянні з рівнем закриття сесії 27 вересня склало 11,4%.
Раніше стало відомо, що запаси природного газу на зимовий період в Європі та США виявилися значно меншими за середні показники за останні п'ять років, досягнувши критично низького рівня.
Експерти припускають, якщо настануть тривалі холоди, то ціни на газ в США можуть подвоїтися, а дефіцит палива в Європі стане серйозним. Брак газу в цьому регіоні може змусити весь світ платити за його постачання дорожче, відзначають аналітики. Лише в серпні вартість палива зросла на 35%.
Відзначимо, зростання цін на газ в Європі пов'язують зі слабкими темпами заповнюваності підземних сховищ. Ще однією причиною називають відмову російського «Газпрому» бронювати додаткові потужності українського транзиту. Так, він викупив лише незначну частину із запропонованих додаткових твердих потужностей прокачування через Україну на вересень, хоча в попередні місяці викуповував весь виставлений обсяг для прокачування в 15 млн кубометрів на добу.
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