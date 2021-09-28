Ціни на нафту і газ підскочили до рекордних показників

Вартість нафти вперше з жовтня 2018 року піднялася вище $80 за барель

Ціна газу вперше в історії перевищила $1 тис. за тисячу кубометрів

Ціни на нафту і газ встановили рекорди, свідчать дані торгів на лондонській біржі ICE. Вартість нафти вперше з жовтня 2018 року піднялася вище $80 за барель, а ціна газу вперше в історії перевищила тисячу доларів за тисячу кубометрів.

Наразі вартість ф'ючерсу на нафту марки Brent з поставкою в листопаді становила $80,58 за барель. Зростання в порівнянні з рівнем закриття попередньої сесії склало 1,3%.

Нафта марки WTI торгувалася по $76,53 за барель. Зростання в порівнянні з попереднім торговим днем склало 1,4%.

У коментарі виданню MarketWatch автор аналітичного сервісу Sevens Report Research Тайлер Річі зазначив, що зростання цін на нафту викликане дефіцитом газу в деяких регіонах світу, в умовах якого споживачі переключаються на більш дешеву нафту.

У свою чергу, вартість жовтневого ф'ючерса на газ на нідерландському хабі TTF на момент публікації дорівнювала €85,25 за мегават-годину, або $1031,3 за тисячу кубометрів. Подорожчання в порівнянні з рівнем закриття сесії 27 вересня склало 11,4%.