ЄС перевірить скандальний газовий контракт Угорщини та Росії

Через скандальну угоду РФ і Угорщини Україна може втрачати щороку мільйони доларів

Єврокомісія зацікавилася новою угодою Будапешта і Москви

Європейська комісія детально вивчить наслідки нового газового контракту Росії та Угорщини. Згідно з документом, Будапешт отримуватиме від «Газпрому» 4,5 млрд кубометрів газу на рік в обхід України. Про це йшлося на брифінгу представника Єврокомісії Тіма Макфі.

«Я вже попросив колег перевірити наслідки контракту», – сказав Макфі, відповідаючи на запитання журналістів.

Наразі точно невідомо, коли вищий орган виконавчої влади Європейського союзу оприлюднить висновки з цього питання.



Через скандальну угоду РФ і Угорщини Україна може втрачати щороку мільйони доларів. Адже саме стільки отримує наша країна за транзит російського газу до Угорщини.

Нагадаємо, 27 вересня міністр закордонних справ Петер Сійярто та представники російського газового монополіста «Газпром» у Будапешті підписали нову довгострокову угоду про постачання газу в Угорщину.

Украна розкритикувала дії Угорщини. Зокрема, Київ у відповідь вирішив перенести зустріч з угорцями та звернутися до Європейської комісії.

Натомість глава МЗС Угорщини Петер Сіярто звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи після критики газового контракту з російським «Газпромом». Угорський дипломат назвав цю угоду «не політичною», а питанням енергетичної безпеки країни.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на газовий контракт між Угорщиною та Росією. Кулеба заявив, що Україна буде відповідати на цей удар.

Як вже відомо, МЗС України викликає посла Угорщини через газовий контракт з Росією.

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