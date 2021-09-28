Росія різко скоротила постачання газу до Європи

Потік газу на вході в Німеччині вийшов на рівень менш як 1,5 млн кубометрів на годину – після 3,4 млн кубів на годину в понеділок

Прокачування природного газу російським газопроводом «Ямал – Європа» знизилося у вівторок більш ніж удвічі до рівня понеділка. Про це 28 вересня повідомляє «Интерфакс» з посиланням на дані німецького газотранспортного оператора Gascade.

«Потік газу на вході в Німеччині у вівторок вранці вийшов на рівень менш як 1,5 млн кубометрів на годину – після 3,4 млн кубів на годину в понеділок. Новий рівень прокачування практично відповідає бронюванню «Газпромом» польської ділянки «Ямалу – Європи» на жовтень – 1,3 млн м3 на добу», – пише російське агентство.

Відомо, що довгостроковий договір «Газпрому» на транзит через Польщу закінчився рік тому. Відтоді його потужності розподіляються на основі аукціонного бронювання.

Газопровід «Ямал – Європа» протяжністю понад 2 тис. км може прокачувати до 33 млрд кубів за рік. Польською 683-кілометровою ділянкою володіє спільне підприємство EuRoPol Gaz, що управляється національним газотранспортним оператором Gaz-System.

Тим часом вартість газу в Європі досягла нового історичного максимуму, перевищивши $1000 за тисячу кубометрів.

До слова, Туреччина суттєво знизить залежність від російського газу.

Нагадаємо також, що Угорщина та Росія нещодавно підписали угоду про транзит газу в обхід України.

Раніше стало відомо, що запаси природного газу на зимовий період в Європі та США виявилися значно меншими за середні показники за останні п'ять років, досягнувши критично низького рівня.

Експерти припускають, якщо настануть тривалі холоди, то ціни на газ у США можуть подвоїтися, а дефіцит палива в Європі стане серйозним. Брак газу в цьому регіоні може змусити весь світ платити за його постачання дорожче, відзначають аналітики. Лише в серпні вартість палива зросла на 35%.

Відзначимо, зростання цін на газ в Європі пов'язують зі слабкими темпами заповнюваності підземних сховищ. Ще однією причиною називають відмову російського «Газпрому» бронювати додаткові потужності українського транзиту. Так, він викупив лише незначну частину із запропонованих додаткових твердих потужностей прокачування через Україну на вересень, хоча в попередні місяці викуповував весь виставлений обсяг для прокачування в 15 млн кубометрів на добу.