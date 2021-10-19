Енергетична криза в Молдові: президент Румунії закликав ЄС допомогти Кишиневу

На початку жовтня «Молдовагаз» продовжив контракт з «Газпромом», який закінчувався у вересні, лише на місяць – до кінця жовтня.

Клаус Йоханніс попросив підтримати Республіку Молдова для забезпечення постачання природного газу та електроенергії

Президент Румунії Клаус Йоханніс закликав європейських лідерів підтримати Республіку Молдова реальними кроками у забезпеченні газом та електроенергією в умовах енергетичної кризи. Про це повідомляє президентура румунського лідера за підсумками відеоконференції із президентом Європейської ради Чарльзом Мішелем та президентами Литви, Польщі, Словаччини та Словенії, передає «Главком».

«У контексті наявної енергетичної кризи президент Клаус Йоханніс попросив підтримати Республіку Молдова для забезпечення постачання природного газу та електроенергії», – зазначається в офіційному повідомленні.

Також лідери обговорили підготовку саміту «Східного партнерства», який пройде в грудні в Брюсселі. Президент Румунії підкреслив необхідність підтримки Європейським Союзом шляхом конкретних заходів трьох країн-партнерів, які хочуть зміцнити відносини з Союзом.

Раніше, Республіка Молдова звернулася за допомогою до країн Європейського Союзу після того, як російський монополіст «Газпром» скоротив постачання газу, а поточний контракт, який закінчився у вересні був продовжений лише на місяць. Постачання газу Молдові скоротилося приблизно на третину, тоді як ціни виросли з 550 доларів за тисячу кубометрів минулого місяця до 790 доларів цього місяця, що майже в п'ять разів перевищувало середній показник по країні минулого року.

Як повідомляв «Главком» Комісія з надзвичайних ситуацій Молдови запровадила режим підвищеної готовності в газовому секторі.

До слова, на цьому тижні до столиці Молдови, у Кишинів, прибуде заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак, щоб обговорити питання постачання газу