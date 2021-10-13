Молдова оголосила режим підвищеної готовності через газову кризу

Молдова на тлі газової кризи планує розробити систему компенсації для громадян

Комісія з надзвичайних ситуацій Молдови запровадила режим підвищеної готовності в газовому секторі. Країна готується до переговорів з Україною. Про це пише Point.

«Ми оголошуємо режим підвищеної готовності, щоб бути готовими до будь-якого сценарію. Стан готовності означає, що установи можуть приймати конкретні заходи для захисту громадян», – заявив міністр інфраструктури і регіонального розвитку Андрей Спину.

За словами посадовця, уряд країни на тлі газової кризи планує розробити систему компенсації для громадян. Також він зауважив, що сьогодні країна продовжує переговори щодо забезпечення газом.

Прем'єр-міністр країни Наталія Гаврилиця заявила, що планує попросити Комісію з надзвичайних ситуацій перевірити резерви природного газу компаній сектора й проінспектувати можливості.

«Крім того, ми обговоримо, якою мірою ми можемо збільшити компенсації й допомогу в холодний період року, щоб бути готовими компенсувати можливе підвищення тарифів», – заявила Гаврилиця.

Зокрема, прем’єр додала, що уряд сьогодні готує альтернативні сценарії, які включать імпорти газу з інших джерел з використанням існуючих міжмережевих з'єднань з Україною і Румунією.

«Водночас ми готуємо альтернативні сценарії, які будуть включати імпорт природного газу з інших джерел з використанням існуючих міжмережевих з'єднань з Україною і Румунією», – додала прем’єр.

Наразі, як відзначила Гаврилиця, Молдова веде переговори з «Газпромом», однак російська газовидобувна і газорозподільна монополія має дещо інші вимоги й очікування, тоді як Молдова планує продовжити контракт на тих умовах, які існували й раніше.

До слова, сьогодні Єврокомісія схвалила заходи з подолання енергетичної кризи.

Як відомо, Європа почала економити на газі.

Тим часом Росія так розкочегарила ціни на енергоносії, що її доходи перевищать допандемічний рівень.

Можливо, Європі доведеться попросити більше російського газу, ніж було обумовлено раніше. Про це заявив верховний представник ЄС у закордонних справах і політики безпеки Жозеп Боррель.

Зазначимо, у понеділок, 11 жовтня, біржова ціна на газ в Європі впала нижче $1000 за тисячу кубометрів. При цьому протягом декількох тижнів у вересні і на початку жовтня вартість газу в Європі безперервно зростала, встановивши кілька рекордів. 6 жовтня пальне коштувало $1924 за тисячу кубометрів.

До слова, у Нацбанку заспокоїли: зростання цін на газ у світі не позначиться на платіжках українців. У наступному році реальний вплив подорожчання газу залежатиме від його вартості, що закладатиметься в нові річні контракти для домогосподарств.

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