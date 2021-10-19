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    Гройсман анонсував мегакорупційну оборудку з газом

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    Гройсман наголосив, що влада повністю провалила підготовку до опалювального сезону, не створивши достатніх запасів газу в період низьких цін - Гройсман анонсував мегакорупційну оборудку з газом
    Гройсман наголосив, що влада повністю провалила підготовку до опалювального сезону, не створивши достатніх запасів газу в період низьких цін
    Фото: dw.com

    Експропріація урядом газу у приватних компаній створить грандіозну корупційну схему, – Гройсман

    Експропріація газу у приватних компаній може стане частиною масштабної корупційної оборудки з подальшим перепродажем цього газу по завищеним цінам.

    Про це заявив експрем’єр-міністр Володимир Гройсман.

    «Я вважаю, що це мегакорупційна історія, мегакорупційна схема, яку вони хочуть використати, забравши газ в приватних, потім його продавши і на цьому заробити», – заявив експрем’єр в ефірі телеканалу «Україна 24».

    Він наголосив, що влада повністю провалила підготовку до опалювального сезону, не створивши достатніх запасів газу в період низьких цін.

    «Просто треба бути чесними перед людьми. Вони виходили в жовтні минулого року і говорили про те, що у них є газ по 4700 грн. В мене питання – де дівся газ по 4700? У вас було 28 млрд. кубів газу, куди ви його діли? І сьогодні ви хочете продавати по 10-15 грн., а бюджетним установам вже 16-17 грн., а бюджетним установам, які мають свої окремі котельні по 35-40 грн. Та сьогодні вже вся країна замерзає», – додав Гройсман.

    Нагадаємо, раніше лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія озвучив ідею влади заборонити приватному бізнесу вільно продавати свій газ.

    Це викликало критику експертів, нардепів та міжнародних фахівців, які попередили про катастрофічні наслідки для української економіки.

    За даними АТ «Укртрансгаз», Україна увійшла в опалювальний сезон 2021-2022 років з запасом газу в 1,5 разів меншим, ніж минулого року.

    Теги: Володимир Гройсман газ опалювальний сезон Укртрансгаз Давид Арахамія
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    Гройсман анонсував мегакорупційну оборудку з газом