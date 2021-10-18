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    Газова криза в Молдові: посланець Путіна їде «вирішувати ситуацію»

    Заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак під час офіційного візиту в Кишинів <br /> - Газова криза в Молдові: посланець Путіна їде «вирішувати ситуацію»
    Заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак під час офіційного візиту в Кишинів

    фото: nokta.md

    У Кишиневі очікують на візит Козака через кризу в енергосекторі

    На цьому тижні до столиці Молдови, у Кишинів, прибуде заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак, щоб обговорити питання постачання газу. Про це повідомив віцеспікер парламенту Молдови Міхай Попшой в ефірі телеканалу RTR Moldova.

    «Перемовини (про поставки газу – ред.) тривають. Як тільки будуть якісь результати, ми обов'язково повідомимо. Представники уряду були в Москві, також ми запрошували представників «Газпрому» та пана Козака в Кишинів. Була домовленість, що він приїде. Поки точної дати немає», – сказав Попшой.

    Як повідомляв «Главком» Дмитро Козак був у Кишиневі на початку серпня і за словами Попшоя під час останнього візиту натяків на проблеми із продовженням контракту не було.

    «Було повне розуміння, що контракт на поставку газу, (який закінчувався 30 вересня – ред.), продовжать. Як то кажуть, нічого не віщувало... Зараз ринкова ціна газу дуже висока. Ми буде шукати рішення і з «Газпромом», і з іншими трейдерами, які можуть запропонувати нам альтернативу», – сказав віцеспікер.

    Нагадаємо, на початку жовтня «Молдовагаз» продовжив контракт з «Газпромом», який закінчувався у вересні, лише на місяць – до кінця жовтня. Наразі ціна становить $800 за тисячу кубометрів. Вже 6 жовтня Молдовагаз попросила споживачів скоротити витрати газу, оскільки країна споживає більше, ніж імпортує.

    З 7 до 8 жовтня віцепрем'єр, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Андрій Спину брав участь в газовому форумі в Санкт-Петербурзі. За підсумками візиту на брифінгу 13 жовтня Спину розповів, що в жовтні ціни на газ для кінцевих споживачів у Молдові не зміняться, а далі все залежить від контракту, який уряд планує укласти з «Газпромом».

    13 жовтня в Молдові оголосили режим підвищеної готовності в газовому секторі.

    Тим часом, 18 жовтня стаало відомо, що процедура щодо заповнення газом першої нитки газопроводу «Північний потік – 2» завершена.

    Раніше у Росії заявили, що «Північний потік – 2» готовий.

    Також у січні - серпні 2021 року транзит природного газу через газотранспортну систему (ГТС) України сягнув близько 29,45 млрд м – на 15,2% менше, ніж за аналогічний період минулого року (34,8 млрд м).

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    Теги: Росія енергетика газ Газпром Молдова криза ГТС Дмитро Козак
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    Газова криза в Молдові: посланець Путіна їде «вирішувати ситуацію»