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    Економіка та фінанси

    У всьому винен коронавірус. Жителі США та Європи сформували нову фінансову звичку

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    Мешканці США та ЄС за час кризи акумулювали на своїх банківських рахунках значні обсяги накопичень - У всьому винен коронавірус. Жителі США та Європи сформували нову фінансову звичку
    Мешканці США та ЄС за час кризи акумулювали на своїх банківських рахунках значні обсяги накопичень
    фото з відкритих джерел

    Американці накопичили близько $2,3 трлн особистих заощаджень під час коронавірусної кризи

    За час економічної кризи, спричиненої пандемією коронавірусу, споживачі в Європі та США накопичили близько $2,7 трлн надлишкових заощаджень, які вони досі не поспішають витрачати. Про це повідомляє Bloomberg.

    Після ослаблення карантинних обмежень заощадження на банківських рахунках в Єврозоні знизилися незначно, а в Італії як і раніше продовжується їх зростання. Американці теж не витрачають накопичене.

    Значні обсяги накопичень можуть допомогти людям впоратися зі стрімко зростаючими рахунками за опалення, але млявий попит обмежить здатність підприємств витримувати постійне зростання цін, відзначає видання.

    Загальна сума надлишкових заощаджень, накопичених з початку кризи, становить понад близько $2,3 трлн у США і майже €400 млрд ($464 млрд) у Європі.

    Серед причин, через які люди не поспішають витрачати свої гроші, – занепокоєння з приводу зростання захворюваності на коронавірус та проблеми з працевлаштуванням.

    «Ми не бачимо жодних ознак того, що накопичені заощадження повертаються в економіку», – повідомляє керуючий директор з глобальної макроекономіки TS Lombard в Лондоні Даріо Перкінс.

    Раніше відповідальний фінансового холдингу UBS за стратегію інвестування в акції в Європі Нік Нельсон повідомив, що у ЄС та Великій Британії люди жителі накопичили близько €700 млрд надлишкових заощаджень.

    Раніше повідомлялося, що з рахунків українців автоматично списуватимуть гроші.

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    Теги: ЄС США економіка гроші опалення
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    У всьому винен коронавірус. Жителі США та Європи сформували нову фінансову звичку