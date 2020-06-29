В Японії створили «найпозитивнішу» соцмережу



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Ідея створення «позитивної» соцмережі виникла на тлі великого обсягу негативу в світі

Алгоритм мережі Under World буде фільтрувати та підбирати лише позитивні коментарі

В Японії розробили соціальну мережу Under World, де люди зможуть отримувати тільки позитивні коментарі до будь-якого свого допису.

Про це повідомляє SoraNews24.

Алгоритм мережі Under World буде фільтрувати та підбирати лише позитивні коментарі. Втім, попри загальний тон коментарів, вони можуть бути дуже різноманітними.

Метою запуску такої мережі є створення враження, що ви спілкуєтеся з великою кількістю реальних та дуже добрих людей.

«Усі коментарі тут позитивні! Це соціальна платформа, що емоційно підтримує користувачів , про яку всі мріяли», - йдеться у коментарі компанії Under World.

Платформа наразі експериментальна і буде працювати протягом кількох тижнів.

Ідея створення «позитивної» мережі виникла на тлі великого обсягу негативу у світі, особливо протягом цього року.

Як відомо, на початку 2020 року світ накрила пандемія коронавірусу, від якого вже померло півмільйона жителів Землі. В Україні цей показник вже перевищив тисячу.