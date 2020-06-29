Світові корпорації оголосили Facebook бойкот



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Марк Цукерберг через бойкот втрачає мільярди доларів

Світові корпорації влаштували бойкот компанії Facebook, через «недостатню боротьбу з фейками та мовою ненависті» у соціальній мережі. Корпорації підтримали кампанію Антидифамаційної ліги (ADL) з закликом Stop Hate for Profit.

Про це повідомляє The Verge.

Заклик ADL скоротити витрати на рекламу у соцмережі Facebook вже підтримали щонайменше 90 світових корпорацій.

Зокрема, за даними The Verge та Bloomberg, про бойкот соцмережі заявили компанії Starbucks Corp., PepsiCo Inc., Diageo Plc, Patagonia, Ben & Jerry’s, а також Verizon.

Крім того, корпорації Coca-Cola Co та Unilever, серед брендів якої Lipton, Dove та Calve, вирішили припинити рекламу й в інших соцмережах, окрім Facebook. Як заявила Unilever, щонайменше до кінця року її реклами не буде у Facebook, Instagram та Twitter.

Після заяви Unilever акції компанії Facebook впали на 8,3%, а її засновник Марк Цукерберг за день втратив 7,2 млрд доларів.

Зазначимо, бойкот Facebook пов'язаний з тим, що на початку червня соцмережа відмовилася видаляти допис американського президента Дональда Трампа. У дописі Трампа йшлося про застосування армії проти мітингувальників, бо «це було попередження про дії держави». Про це Цукерберг написав на своїй сторінці у Facebook.

Раніше президент США Дональд Трамп направив у Міннеаполіс понад 500 солдатів Національної гвардії. Причиною введення військ Національної гвардії стали протести через смерть 46-річного афроамериканця після того, як до мережі потрапило відео, як його жорстко затримав офіцер поліції, притиснувши голову до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.

Згодом Цукерберг пообіцяв покращити контент у Facebook.

Між іншим, днями Facebook офіційно почав використовувати назву Kyiv замість Kiev.