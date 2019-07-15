Ердоган назвав угоду про С-400 «найважливішою в історії сучасної Туреччини»
Ердоган зазначив, що турецька сторона не планує починати ніякі війни
Турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган назвав домовленість із Росією про постачання зенітних ракетних систем С-400 «найважливішою угодою в історії сучасної Туреччини».
Про це пише портал Haberler.
Ердоган сказав, що ця угода і С-400 допомагають країні гарантувати мир і безпеку. При цьому він зазначив, що турецька сторона не планує починати ніякі війни.
«Інші здійснювані нами кроки робляться для того, щоб поліпшити наші оборонні можливості», - додав президент Туреччини.
Як відомо, у грудні 2017 року Туреччина уклала з Росією угоду про купівлю С-400 «Тріумф «на суму близько 2,5 мільярда доларів, з яких 55 відсотків покривається російським кредитом.
Нагадаємо, вже шостий літак з елементами ЗРК С-400 приземлився на авіабазі «Мюртед» під Анкарою.
Натомість США визначилися із санкціями проти Туреччини через закупівлю російських С-400.
Угода Туреччини та Росії стала одним із головних джерел напруження у відносинах між Анкарою та Вашингтоном. США заявляли, що якщо член НАТО Туреччина не скасує закупівлю комплексів С-400 до 31 липня, Анкара не зможе придбати нове покоління винищувачів F-35.
Вашингтон і його союзники вважають російську ракетну систему С-400 несумісною із системами НАТО і загрозою для винищувачів F-35. Натомість США закликали купувати виготовлені американські зенітні ракетні системи Patriot.
Президент Туреччини Ердоган заявив у червні, що угода завершена.