США визначилися із санкціями проти Туреччини через закупівлю російських С-400
Американська адміністрація вибирала з трьох можливих варіантів заходів, які мали різні ступені впливу
США планують оголосити про введення санкцій проти Туреччини у зв'язку з поставками російських ракетних комплексів С-400 наприкінці наступного тижня.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
За даними співрозмовника видання, Вашингтон має намір дочекатися річниці втіленої у 2016 році спроби держперевороту в Туреччині, щоб «уникнути розпалювання подальших спекуляцій про те, що США несуть відповідальність за повстання».
Як пише ЗМІ, Білий дім уже визначився з пакетом санкцій проти Анкари. За відомостями джерел, американська адміністрація вибирала з трьох можливих варіантів заходів, які мали різні ступені впливу.
Який саме пакет обмежень, зрештою, вирішила прийняти влада США, співрозмовники не уточнили, помітивши, однак, що всі санкції були розроблені в рамках закону CAATSA (Про протидію противникам Америки через санкції).
Нагадаємо, 12 липня міністерство оборони Туреччини повідомило, що отримало перші російські зенітно-ракетні комплекси С-400.
Угода Туреччини та Росії стала одним із головних джерел напруження у відносинах між Анкарою та Вашингтоном. США заявляли, що якщо член НАТО Туреччина не скасує закупівлю комплексів С-400 до 31 липня, Анкара не зможе придбати нове покоління винищувачів F-35.
Вашингтон і його союзники вважають російську ракетну систему С-400 несумісною із системами НАТО і загрозою для винищувачів F-35. Натомість США закликали купувати виготовлені американські зенітні ракетні системи Patriot.
Президент Туреччини Ердоган заявив у червні, що угода завершена.