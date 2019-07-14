США визначилися із санкціями проти Туреччини через закупівлю російських С-400



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Угода Туреччини та Росії стала одним із головних джерел напруження у відносинах між Анкарою та Вашингтоном

Американська адміністрація вибирала з трьох можливих варіантів заходів, які мали різні ступені впливу

США планують оголосити про введення санкцій проти Туреччини у зв'язку з поставками російських ракетних комплексів С-400 наприкінці наступного тижня.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За даними співрозмовника видання, Вашингтон має намір дочекатися річниці втіленої у 2016 році спроби держперевороту в Туреччині, щоб «уникнути розпалювання подальших спекуляцій про те, що США несуть відповідальність за повстання».

Як пише ЗМІ, Білий дім уже визначився з пакетом санкцій проти Анкари. За відомостями джерел, американська адміністрація вибирала з трьох можливих варіантів заходів, які мали різні ступені впливу.

Який саме пакет обмежень, зрештою, вирішила прийняти влада США, співрозмовники не уточнили, помітивши, однак, що всі санкції були розроблені в рамках закону CAATSA (Про протидію противникам Америки через санкції).

Нагадаємо, 12 липня міністерство оборони Туреччини повідомило, що отримало перші російські зенітно-ракетні комплекси С-400.

Угода Туреччини та Росії стала одним із головних джерел напруження у відносинах між Анкарою та Вашингтоном. США заявляли, що якщо член НАТО Туреччина не скасує закупівлю комплексів С-400 до 31 липня, Анкара не зможе придбати нове покоління винищувачів F-35.

Вашингтон і його союзники вважають російську ракетну систему С-400 несумісною із системами НАТО і загрозою для винищувачів F-35. Натомість США закликали купувати виготовлені американські зенітні ракетні системи Patriot.

Президент Туреччини Ердоган заявив у червні, що угода завершена.