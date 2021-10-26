Ердоган передумав висилати з Туреччини 10 західних послів

За словами Ердогана, тепер посли «будуть обережнішими»

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у понеділок відмовився від планів висилати 10 західних послів через їхню спільну заяву на підтримку ув'язненого лідера громадянського суспільства Османа Кавали. Про це пише AFP.

Ердоган виступив з ідеєю відкликати послів після того, як Сполучені Штати та кілька інших країн зробили заяви, у яких ідеться, що вони дотримуються конвенції ООН, яка вимагає від дипломатів не втручатися у внутрішні справи країни перебування.

Ердоган прокоментував, що нова заява «показує, що вони зробили крок назад від наклепу на нашу країну» і «тепер вони будуть обережнішими».

Він наголосив, що Туреччина не може допустити, щоб група послів втручалася у діяльність судової системи країни. Він зазначив, що «подібне ставлення є великою образою для всіх представників судової влади Туреччини, включаючи суддів, прокурорів та адвокатів».

Нагадаємо, турецька ліра в понеділок, 25 жовтня, впала до рекордно низького рівня у 9,85 по відношенню до долара. Це сталося після того, як президент Реджеп Таїп Ердоган заявив на вихідних, що розпорядився вислати послів США та дев'яти інших західних країн.

До слова, 23 жовтня повідомлялося, що Туреччина оголосила послів десяти країн персонами нон ґрата. Причиною такого рішення став заклик звільнити правозахисника Османа Кавали, з яким дипломати виступили минулого тижня. Після цього їх викликали до МЗС Туреччини, де нагадали про необхідність дотримуватися Віденської конвенції про дипломатичні відносини.

Осман Кавала – правозахисник і засновник культурного фонду Anadolu Kültür AŞ, який, зокрема, підтримує проєкти етнічних і релігійних меншин, які часто мають міжнародну спрямованість, – наприклад, примирення між турецьким і вірменським населенням і мирне вирішення курдського питання.

У лютому 2020 року турецький суд виправдав його за звинуваченням у причетності до спроби повалення уряду у справі про протести в стамбульському парку Гезі у 2013 році. Однак Стамбульська прокуратура того ж дня видала новий ордер на його арешт – на цей раз його підозрювали в участі у спробі держперевороту в Туреччині в липні 2016 року.

До слова, раніше канцлерка Німеччини Ангела Меркель посперечалася із президентом Туреччини Таїпом Ердоганом з приводу недоліків коаліційного уряду.

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