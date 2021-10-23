Туреччина оголосила послів десяти країн персонами нон ґрата

Президент Туреччини Таїп Ердоган наказав вислати послів десяти країн, серед яких посли США, Німеччини та Франції

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган доручив МЗС оголосити персонами нон ґрата послів США, Канади, Франції, Фінляндії, Данії, Німеччини, Нідерландів, Нової Зеландії, Норвегії та Швеції.

«Я дав вказівку нашому міністру закордонних справ негайно вжити заходів до того, щоб ці 10 послів були оголошені персонами нон ґрата», – сказав Ердоган, виступаючи в місті Ескішехір. Трансляція велася в Twitter турецького лідера.

Причиною такого рішення став заклик звільнити правозахисника Османа Кавали, з яким дипломати виступили цього тижня. Після цього їх викликали в МЗС Туреччини, де нагадали про необхідність дотримуватися Віденської конвенції про дипломатичні відносини.

AK Parti Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı https://t.co/9fSEJTVg22 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 23, 2021

Осман Кавала – правозахисник і засновник культурного фонду Anadolu Kültür AŞ, який, зокрема, підтримує проєкти етнічних і релігійних меншин, часто мають міжнародну спрямованість – наприклад, примирення між турецьким і вірменським населенням і мирне вирішення курдського питання.

У лютому 2020 року турецький суд виправдав його за звинуваченням у причетності до спроби повалення уряду у справі про протести в стамбульському парку Гезі в 2013 році. Однак Стамбульська прокуратура в той же день видала новий ордер на його арешт – на цей раз, його підозрювали в участі в спробі держперевороту в Туреччині в липні 2016 року.

До слова, раніше канцлерка Німеччини Ангела Меркель посперечалася із президентом Туреччини Таїпом Ердоганом з приводу недоліків коаліційного уряду.

Під час останнього візиту Меркель до Туреччини в якості канцлера Ердоган зізнався, що у відносинах між країнами був успішний період, проте працювати з коаліційним урядом було завжди складно.

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