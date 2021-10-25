Турецька ліра обвалилася до нового мінімуму після скандального рішення Ердогана

Ердоган заявив на вихідних, що розпорядився вислати послів США та дев'яти інших західних країн

Турецька ліра в понеділок, 25 жовтня, впала до рекордно низького рівня у 9,85 по відношенню до долара. Це сталося після того, як президент Реджеп Таїп Ердоган заявив на вихідних, що розпорядився вислати послів США та дев'яти інших західних країн. Про це пише Reuters.

Крім того, в понеділок держбанки Туреччини повинні були скоротити витрати за кредитами приблизно на 200 базисних пунктів після зниження ставки центробанку минулого тижня.

У п'ятницю ліра, що впала в цьому році на 24%, закрилася на позначці 9,5950. Валюта досягла рекордного мінімуму минулого тижня після того, як Центральний банк Туреччини знизив свою облікову ставку на 200 базисних пунктів, попри зростання інфляції, що викликало шок. Цей крок економісти і опозиційні законодавці висміяли як безрозсудний.

«Центральний банк ясно дає зрозуміти, що зростання важливіше інфляції», – сказав Він Тхін з Brown Brothers Harriman. Він додав, що на наступному засіданні центробанку 18 листопада ймовірне ще одне зниження ставок, попри те, що інфляція буде прискорюватися через падіння ліри та зростання цін на енергоносії.

«Крім погіршення фундаментальних показників, напруженість у відносинах із Заходом, імовірно, продовжить рости після того, як президент Ердоган заявив, що послів з десяти країн більше не вітають у Туреччині», – додав Тін.

Як відомо, 21 жовтня вартість американської валюти становила 9,43 ліри, що було антирекордом.

Зазначимо, в вересні ліра обвалилася після рішення центробанку Туреччини знизити ключову ставку. За даними торгів, за долар 23 вересня давали 8,75 ліри – мінімальне значення за весь час.

Нагадаємо, в березні цього року турецька ліра рухнула після звільнення глави центробанку.

До слова, 23 жовтня Туреччина оголосила послів десяти країн персонами нон ґрата. Причиною такого рішення став заклик звільнити правозахисника Османа Кавали, з яким дипломати виступили минулого тижня. Після цього їх викликали до МЗС Туреччини, де нагадали про необхідність дотримуватися Віденської конвенції про дипломатичні відносини.

Осман Кавала – правозахисник і засновник культурного фонду Anadolu Kültür AŞ, який, зокрема, підтримує проєкти етнічних і релігійних меншин, які часто мають міжнародну спрямованість, – наприклад, примирення між турецьким і вірменським населенням і мирне вирішення курдського питання.

У лютому 2020 року турецький суд виправдав його за звинуваченням у причетності до спроби повалення уряду у справі про протести в стамбульському парку Гезі у 2013 році. Однак Стамбульська прокуратура того ж дня видала новий ордер на його арешт – на цей раз його підозрювали в участі у спробі держперевороту в Туреччині в липні 2016 року.

До слова, раніше канцлерка Німеччини Ангела Меркель посперечалася із президентом Туреччини Таїпом Ердоганом з приводу недоліків коаліційного уряду.

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