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    Ердоган відкриє перший аеропорт в Нагорному Карабасі

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    Реджеп Таїп Ердоган відвідає Азербайджан з&nbsp;одноденним візитом - Ердоган відкриє перший аеропорт в Нагорному Карабасі
    Реджеп Таїп Ердоган відвідає Азербайджан з одноденним візитом
    фото: tmgrup.com.tr

    Міжнародний аеропорт Фізулі буде введений в експлуатацію 26 жовтня

    У Фізулі, що в Нагорному Карабасі, побудували перший аеропорт. Його відкриття заплановане 26 жовтня. Про це повідомляє Daily Sabah.

    В урочистій церемонії візьме участь президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

    «Міжнародний аеропорт Фізулі, перший аеропорт, побудований Азербайджаном на звільненій від окупації території Нагірного Карабаху, буде введений в експлуатацію 26 жовтня», – йдеться в повідомленні.

    Відомо, що Реджеп Таїп Ердоган відвідає Азербайджан з одноденним візитом.

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    Нагадаємо, минулого місяця у Вірменії вшанували пам’ять жертв війни в Нагірному Карабасі (фото).

    До слова, лише у липні на кордоні Вірменії та Азербайджану стріляли ще тричі. Баку та Єреван після цього обмінювались звинуваченнями у скоєних провокаціях.

    У червні Азербайджан та Вірменія провели незвичний обмін полоненими. Азербайджан передав 15 полонених Вірменії в обмін на карти мінних полів в Нагірному Карабасі. Йдеться про мінні поля в тих частинах Агдамського району, які за підсумками осінньої військової кампанії перейшли Баку.

    Нагадаємо, у середині травня відбулося чергове загострення у відносинах між Баку і Єреваном, оскільки в ході заходів з демаркації державного кордону азербайджанські військові, за заявою Єревана, зайшли на територію Вірменії. Тодішній прем'єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що звернеться за допомогою до союзників.

    Згодом Пашинян направив лист президенту Російської Федерації Володимиру Путіну, у якому попросив надати військову допомогу Вірменії через черговий конфлікту в Нагірному Карабасі.

    Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган будівництво Азербайджан аеропорт Нагірний Карабах
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