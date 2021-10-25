Ердоган відкриє перший аеропорт в Нагорному Карабасі

Міжнародний аеропорт Фізулі буде введений в експлуатацію 26 жовтня

У Фізулі, що в Нагорному Карабасі, побудували перший аеропорт. Його відкриття заплановане 26 жовтня. Про це повідомляє Daily Sabah.

В урочистій церемонії візьме участь президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

«Міжнародний аеропорт Фізулі, перший аеропорт, побудований Азербайджаном на звільненій від окупації території Нагірного Карабаху, буде введений в експлуатацію 26 жовтня», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що Реджеп Таїп Ердоган відвідає Азербайджан з одноденним візитом.

Нагадаємо, минулого місяця у Вірменії вшанували пам’ять жертв війни в Нагірному Карабасі (фото).

До слова, лише у липні на кордоні Вірменії та Азербайджану стріляли ще тричі. Баку та Єреван після цього обмінювались звинуваченнями у скоєних провокаціях.

У червні Азербайджан та Вірменія провели незвичний обмін полоненими. Азербайджан передав 15 полонених Вірменії в обмін на карти мінних полів в Нагірному Карабасі. Йдеться про мінні поля в тих частинах Агдамського району, які за підсумками осінньої військової кампанії перейшли Баку.

Нагадаємо, у середині травня відбулося чергове загострення у відносинах між Баку і Єреваном, оскільки в ході заходів з демаркації державного кордону азербайджанські військові, за заявою Єревана, зайшли на територію Вірменії. Тодішній прем'єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що звернеться за допомогою до союзників.

Згодом Пашинян направив лист президенту Російської Федерації Володимиру Путіну, у якому попросив надати військову допомогу Вірменії через черговий конфлікту в Нагірному Карабасі.