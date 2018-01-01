Ердоган про «успішне просування операції» в Сирії: сотні курдських бійців — мертві

Влада Туреччини стверджує, що операція триватиме до того моменту, коли останнього «терориста» буде знищено

Виступаючи перед місцевими чиновниками в Анкарі в середу, 24 січня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що військова операція проти сил курдських «Загонів народної самооборони» (YPG) на півночі Сирії «успішно» просувається та триватиме до того моменту, коли останнього «терориста» буде



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Фото з відкритих джерел Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

Влада Туреччини стверджує, що операція триватиме до того моменту, коли останнього «терориста» буде знищено

Виступаючи перед місцевими чиновниками в Анкарі в середу, 24 січня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що військова операція проти сил курдських «Загонів народної самооборони» (YPG) на півночі Сирії «успішно» просувається та триватиме до того моменту, коли останнього «терориста» буде знищено. Ердоган пообіцяв розширити операцію до міста Манбідж, що також перебуває під контролем бійців YPG. Про це повідомляє DW.

За словами турецького президента, з початку операції «Оливкова гілка» у минулу суботу, 20 січня, в регіоні Афрін на Півночі Сирії збройним силам Туреччини вдалося вбити щонайменше 268 курдських бійців. За його словами, турецькі сили втратили сім чи вісім солдатів.

У вівторок, 23 січня, турецькі військові вперше визнали втрату свого солдата під час операції проти курдів, а також заявили про знищення 260 бійців курдських загонів YPG та бойовиків терористичного угруповання «Ісламська держава» (ІД) в регіон Афрін.

Наступного дня у коаліції «Демократичні сили Сирії» спростували присутність терористів ІД в Афріні. Про це інформаційному агенству Reuters заявив один із очільників коаліції Редур Хеліл. «Весь світ знає, що «Даеш» (ІД - Ред.) не є присутньою в Афріні», - запевнив Хеліл.

Він також додав, що турецькі військові значно перебільшують кількість загиблих бійців YPG та «Демократичних сил Сирії». Хеліл підтвердив жертви серед бійців цих формувань, відмовившись назвати їхню кількість, а також заявив про загибель «десятків» бійців турецької армії і союзних їм сил, але додав, що не має точної цифри.

У Сирійському центрі з моніторингу за дотриманням прав людини повідомляють про загибель щонайменше 100 людей від початку турецької операції, серед яких 23 цивільних та десятки більшзагинуло щонайменше 54 бійців - як сирійських курдів, так і представників протурецьких формувань.

В Анкарі відкидають звинувачення у цивільних жертвах. Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу пояснив цю інформацію тим, що YPG розповсюджує «беззмістовну пропаганду та безпідставну брехню».

Раніше повідомлялося, що Путін закликав Ердогана поважати суверенітет Сирії.