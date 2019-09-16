Ердоган, Путін та Роугані зустрічаються в Туреччині



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З листопада 2017 року це п’яті переговори лідерів трьох країн щодо війни в Сирії

На зустрічі лідери трьох країн обговорюватимуть просування сил сирійського уряду в останньому регіоні, частково контрольованого опозицією, – в провінції Ідліб на північному заході країни

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 16 вересня приймає в Анкарі своїх колег із Росії та Ірану – Володимира Путіна та Хасана Роугані.

Про це інформує Радіо Свобода.

Темою зустрічі трьох лідерів є ситуація в Сирії.

Очікується, що в центрі уваги буде просування сил сирійського уряду в останньому регіоні, частково контрольованого опозицією, – в провінції Ідліб на північному заході країни.

Торік Туреччина та Росія підписали угоду про буферну зону, що мала захистити населення Ідліба від дій урядових сил. Анкара має в цій провінції 12 спостережних пунктів на виконання угоди про буферну зону, проте влада Туреччини побоюється, що сирійські сили, підтримувані російською авіацією, просунуться в Ідлібі далі.

З листопада 2017 року це п’яті переговори лідерів трьох країн щодо громадянської війни в Сирії. Остання дотепер зустріч відбулася в лютому 2019 року.

У серпні речник президента Туреччини Ібрагім Калін заявив, що троє лідерів також обговорюватимуть «створення конституційної комісії та те, як слід продовжити політичний процес».

Росія та Іран підтримують сирійського президента Башара Асада, Туреччина виступає проти нього і підтримує певні групи опозиційних сил.