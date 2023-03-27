Ердоган показав Bayraktar з українським двигуном (фото)
Новий безпілотний винищувач Bayraktar Kızılelma оснащений турбореактивним двигуном АІ-25ТЛТ
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган показав, як вигладає новий безпілотник-винищувач Bayraktar, який оснащений українським двигуном. Про це повідомив президент Туреччини в Twitter.
Ердоган опублікував фото із новою розробкою турецької компанії, до якої доклалися українці. Новий безпілотний винищувач Bayraktar Kızılelma оснащений турбореактивним двигуном АІ-25ТЛТ, виробником якого є «Мотор Січ».
Раніше повідомлялося, що українські артилеристи знищили гордість російського оборонпрому – «вбивцю Байрактарів».
До слова, триває 397-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Українські воїни відбили понад 60 атак противника.
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