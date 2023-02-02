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Артилеристи знищили гордість російського оборонпрому – «вбивцю Байрактарів»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Артилеристи знищили гордість російського оборонпрому – «вбивцю Байрактарів»
Вартість зенітно-ракетного комплексу складає понад 25 млн доларів
Військово-морські сили ЗСУ

Всього на озброєнні в Росії 12 комплексів подібної модифікації, які працюють в температурному діапазоні до мінус 50 градусів

Воїни Військово-морських сил Збройних сил України знищили російський зенітний ракетний комплекс Тор-М2ДТ, відомий як «вбивця Байрактарів». Про це повідомляє пресслужба ВМС.

«Артилеристи окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова знищили гордість російського оборонпрому «вбивцю Байрактарів» арктичний ЗРК Тор-М2ДТ. Зазначені комплекси, які має на озброєнні лише 80-та мотострілецька бригада берегових військ північного флоту ВМФ РФ, увійшли до окупованої України в грудні минулого року», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всього на озброєнні в Росії 12 комплексів подібної модифікації, які працюють в температурному діапазоні до мінус 50 градусів. Кожен такий ЗРК має дві машини: перша – машина для розміщення екіпажу та управління вогнем, друга – машина з РЛС, двома пусковими модулями на чотири зенітні ракети типів 9М331 або ж 9М332.

«Зенітно-ракетний комплекс вартістю понад 25 млн дол. на який покладалось завдання не лише прикриття своїх військ, але й також захист стратегічно важливих об’єктів рашистів, артилеристи Військово-Морських сил Збройних сил України успішно відправили вслід за російським військовим кораблем», – додали в пресслужбі.

Нагадаємо, триває 344-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів  в районах населених пунктів Новоселівське, Площанка, Невське, Червонопопівка, Діброва, Кузьмине і Білогорівка Луганської області та Спірне, Білогорівка, Васюківка, Благодатне, Красна Гора, Бахмут і Кліщіївка Донецької області.

Теги: Байрактар росія ЗСУ

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